Na Rua Coberta e com entrada gratuita, Cambará do Sul sedia no feriado o Festival Internacional de Jazz 

Nomes importantes da música nacional e internacional subirão ao palco na primeira edição do Cambará Jazz Festival que ocorre na Rua Coberta nesta sexta(5) e sábado(6). Nas duas noites, a partir das 19h, a estrutura montada em frente à Praça São José(Av. Getúlio Vargas) recebe ao todo sete shows com entrada gratuita.
A curadoria do festival que mescla jazz, blues, choro e música regional é dos produtores Mathias Pinto e Carlos Branco. Inclusive, o Mathias sobe ao palco com o grupo M7 Trio, ao lado de Samuca do Acordeom e Bruno Silva, para tocar composições autorais e releituras de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Radamés Gnattali.
— É um evento que dá o pontapé inicial para a temporada de inverno tão importante para essa região em um cenário de muita natureza que combina com música de muita qualidade. O show que encerra o primeiro dia é uma homenagem aos nomes centrais do jazz e esperamos contar com um público de até mil pessoas em cada um dos dias — prospecta Mathias.
Instrumentos de sopro abrem a programação com o duo francês NoSax NoClar, nesta sexta-feira (5), seguidos de Indiana Nomma.Finalista da categoria de melhor lançamento em língua estrangeira no Prêmio da Música Brasileira 2026, Indiana é filha de brasileiros, nasceu em Honduras durante o exílio dos pais e viveu no México, Nicarágua, Honduras e Alemanha até voltar ao país já apaixonada pelo estilo da argentina Mercedes Sosa. A primeira noite do festival se encerra com o tributo ao centenário de Miles Davis e John Coltrane interpretado pelo quinteto gaúcho liderado por Raz Vicente.
No sábado (6), o público confere os paulistas da Wil Bordieri Organ Trio com versões cheias de balanço para canções de Stevie Wonder, Beatles, George Benson, Wes Montgomery e Lou Donaldson. Em seguida é a vez do acordeonista Renato Borghetti regionalizar o palco da terra dos cânions com xotes e milongas acompanhado de Neuro Junior no violão 7 cordas e Pedro Borghetti no bombo leguero.
Quem encerra a primeira edição do Cambará Jazz Festival é o cantor e guitarrista norte-americano Kirk Fletcher. Nascido em Los Angeles e radicado em Nashville, o artista traz para a montanha o espírito do blues clássico com toques contemporâneos, acompanhado dos mineiros da Bruno Marques Band.
O Cambará Jazz Festival conta com patrocínio da Rio Grande Seguros e Previdência, por meio da Lei Rouanet, apoio da Prefeitura Municipal de Cambará do Sul e é uma realização de Branco Produções, Som Brasil Produtora e Ministério da Cultura/Governo Federal.
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- O quê: 1º Cambará Jazz Festival.
- Quando: sexta (5) e sábado (6), a partir das 19h.
- Onde: Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José).
- Quanto: entrada gratuita.
Sexta-feira (5)
- NoSax NoClar (FRA)
- M7 Trio - Mathias 7 Cordas Trio (RS)
- Indiana Nomma (Honduras - vive em SP)
- Miles + Coltrane 100 Anos, com Ras Vicente Quinteto (RS)
Sábado (6)
- Wil Bordieri Organ Trio (SP)
- Renato Borghetti Trio (RS)
- Kirk Fletcher (EUA)