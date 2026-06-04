Cultura e Lazer

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Na Rua Coberta e com entrada gratuita, Cambará do Sul sedia no feriado o Festival Internacional de Jazz 

Palco montado em frente à Praça São José recebe, entre outros artistas, Indiana Nomma cantora declarada pelo governo argentino como a representante oficial da voz de Mercedes Sosa  

Pedro Zanrosso

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