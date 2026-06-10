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Na onda das suspeitas aparições de ETs, Steven Spielberg lança filme que retrata um mundo em pânico; confira outras estreias desta semana em Caxias do Sul

Com roteiro de David Koepp, "Dia D" revela a exposição de segredos militares, que acabam desencadeando uma crise global jamais vista

Gabriela Alves

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