Na onda das suspeitas aparições de ETs, Steven Spielberg lança filme que retrata um mundo em pânico; confira outras estreias desta semana em Caxias do Sul

Emily Blunt interpreta Margaret Fairchild em nova produção de Steven Spielberg, diretor dos clássicos "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977) e "E.T. O Extraterrestre" (1982). Dia D / Reprodução

Essa semana será movimentada com estreias nas telonas em Caxias do Sul. O destaque é a produção Dia D, novo filme dirigido por Steven Spielberg, que retorna à ficção científica como nos clássicos Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) e E.T. O Extraterrestre (1982). Novamente, Spielberg trabalha ao lado do roteirista David Koepp — parceiros de Parque dos Dinossauros (1993) e Guerra dos Mundos (2005) —, dessa vez para produzir uma história de ficção científica e fantasia épica.

Leia Mais Com neve artificial, Vivere Inverno é destaque da programação cultural em Farroupilha

Dia D apresenta um mundo em pânico após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo através da televisão. Nele, fenômenos estranhos ao redor do planeta parecem estar cada vez mais próximos. Dessa forma, segredos militares são expostos desencadeando uma crise global jamais vista antes. A inteligência alienígena se evidencia, desafiando estudiosos, cientistas, autoridades e as pessoas a lidarem com um novo modelo de sociedade.

Onde assistir em Caxias

Cinépolis - San Pellegrino : sessão às 22h (legendada) e às 13h, 16h e 19h (dublada).

: sessão às 22h (legendada) e às 13h, 16h e 19h (dublada). GNC Cinemas - Shopping Villagio: sessões às 14h15min, 15h45min e 20h30min (dublada), e às 17h20min e 20h50min (legendadas).

Relançamento comemorativo

Em "Eclipse", Bella Swan (Kristen Stewart) está está reunida a seu grande amor, Edward Cullen (Robert Pattinson). Contudo, Jacob Black (Taylor Lautner) decide conquistar Bella. Paris Filmes / Divulgação

Para quem é fã da Saga Crepúsculo, essa semana terá uma dose extra de nostalgia com o relançamento do terceiro filme da série A Saga Crepúsculo: Eclipse (2010). É uma exibição comemorativa especial que celebra os 20 anos de lançamento da série literária escrita por Stephenie Meyer.

Em Eclipse, Bella Swan enfim está reunida a seu grande amor, Edward Cullen. Eles planejam se casar assim que chegar a formatura, o que marcará também a transformação de Bella em vampira. Jacob Black, apaixonado por Bella, decide lutar pelo seu amor.

Onde assistir em Caxias

GNC Cinemas: sessões às 19h30min (legendado) e 22h (dublado).

Universo circence bizarro

A protagonista, Pomni, assume a forma de um bobo em "The Amazing Digital Circus: O Último Ato". Reprodução / Divulgação

Outra estreia é The Amazing Digital Circus: O Último Ato, uma websérie de animação surrealista sobre seis humanos aprisionados em um universo virtual bizarro com tema de circo. A protagonista, Pomni, assume a forma de um bobo da corte após colocar um óculos realidade virtual, unindo-se a outros personagens enquanto tentam manter a sanidade sob o comando de Caine, uma IA insana.

Onde assistir em Caxias

Cinépolis: sessões às 19h30min (legendado) e 17h (dublado).

Na Ulysses Geremia, filmes fora do circuito comercial

Na Sala de Cinema Ulysses Geremia, que fica localizada no Centro de Cultura Ordovás, os espectadores podem assistir a filmes fora do circuito comercial. Entre as estreias estão as produções brasileiras Love Kills e Criadas, além do drama musical Chopin – Uma Sonata em Paris. Os filmes são exibidos de quinta a domingo. No sábado (13), contudo, haverá alterações de horários devido ao jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Jovem vampira assombra a Cracolândia, em São Paulo

"Love Kills", dirigido por Luiza Shelling Tubaldini, é baseado na graphic novel de Danilo Beyruth. SMC / Divulgação

Love Kills é uma fábula gótica envolvente ambientada no centro de São Paulo, dirigido por Luiza Shelling Tubaldini e baseado na graphic novel de Danilo Beyruth. A história companha a história de Helena, uma jovem vampira que assombra um café que fica na Cracolândia. Aos poucos, ela vai se aproximando de Marcos, um garçom ingênuo e sem nenhuma ligação com o mundo sobrenatural, ampliando sua conexão com a humanidade. Criando uma história de amor, o garoto não poderia imaginar o que realmente acontecia nos locais mais obscuros de onde morava. Enquanto isso, a vampira precisará conter sua vontade por sangue se realmente quiser construir um relacionamento promissor.

Sessão quarta-feira (10), às 19h30min.

Antigas feridas reabertas

A atriz Ana Flavia Cavalcanti interpreta Marina em trama que mistura drama psicológico e realismo fantástico, entre memórias e heranças coloniais no Brasil. SMC / Divulgação

Criadas é longa que mistura drama psicológico, realismo fantástico e horror subjetivo para discutir colorismo, memória e heranças coloniais no Brasil. O filme conta a história do reencontro de Sandra (Mawusi Tulani) e Mariana (Ana Flavia Cavalcanti), mulheres negras que voltam a morar juntas na vida adulta. Agora engenheira civil, Sandra precisa voltar a viver em São Paulo, mais especificamente na casa em que cresceu, já que sua mãe foi empregada doméstica da família de sua prima Mariana. À medida que novas descobertas surgem, o desconforto toma conta delas e antigas feridas são reabertas.

Sessões quinta-feira (11), sexta (12) e domingo (14), às 16h. No sábado (13), não haverá sessão devido ao jogo da Seleção Brasileira.

Compositor revolucionário

Eryk Kulm é o protagonista de "Uma Sonata em Paris", interpretando o músico e compositor Frédéric Chopin. Reprodução / Reprodução

Chopin, Uma Sonata em Paris baseia-se na história de Frédéric Chopin, pianista que, em 1835, vivia na alta sociedade francesa. Neste drama musical, Eryk Kulm interpreta Chopin. Na trama, o pianista tornou-se uma das figuras mais românticas das noites parisienses apresentando concertos para a burguesia. No entanto, quando seus pulmões começam a sangrar, ele descobre que seus dias serão abreviados. A partir disso, além da luta contra a doença, Chopin fica obcecado pela composição. Ele entende que precisará revolucionar a música e o teatro, mas seu tempo é limitado e a vida não irá esperar por ele.