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Marcelo Falcão apresenta show da nova turnê em Caxias do Sul

Depois do sucesso como vocalista da banda O Rappa, músico carioca vem para a Serra gaúcha celebrar 30 anos de carreira na All Need Master Hall. Os ingressos já estão à venda

Augusto Martins

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