Marcelo Falcão apresenta show da nova turnê em Caxias do Sul

Falcão iniciou a carreira solo em 2018, com o lançamento do single "Viver", em parceria com a cantora Iza. Rodolfo Magalhães / Divulgação

Como a alma armada e apontada para a cara do sossego o cantor e compositor carioca Marcelo Falcão vem a Caxias do Sul apresentar show da turnê O Legado. Vai ser no dia 5 de setembro, às 21h, na All Need Master Hall. Os ingressos já estão à venda no BaladApp, a partir de R$ 100.

A turnê que leva o nome do seu álbum mais recente celebra 30 anos de carreira do músico. O projeto possui 11 faixas e conta com diversas parcerias musicais. Entre elas músicas como A Neblina, com a banda de reggae Maneva; Reflitir (Resista), com Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra; e Nunca Esquecer de Você, dobradinha com a rapper Cynthia Luz. Além disso, um dos sons tem a participação de Chorão, morto em 2013. Intitulado O Legado, ele surgiu após o filho do vocalista do Charlie Brown Jr. encontrar uma gravação antiga do pai e mostrá-la a Falcão.

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Marcelo Falcão iniciou a carreira solo em 2018, com o lançamento do single Viver, em parceria com a cantora Iza. No ano seguinte, os fãs tiveram acesso ao álbum Viver (Mais leve que o ar). Antes, Falcão era vocalista d’O Rappa, banda de sucesso do rock brasileiro dos anos 1990. Enquanto no grupo, participou de todos os seis álbuns de estúdios lançados.

Em abril de 2018, a banda anunciou uma “pausa por tempo indeterminado”. Com isso, Falcão começou a se dedicar em trabalhos pessoais. Desde o ano passado vem crescendo os boatos de que o Rappa vai retomar as atividades em 2029. Enquanto isso, Marcelo Falcão segue a mil com a carreira solo.

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