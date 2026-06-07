Mais de 3 mil pessoas prestigiam estreia do Cambará Jazz Festival

Renato Borghetti Trio foi uma das principais atrações do primeiro Cambará Jazz Festival, trazendo o sotaque regional para a música instrumental Yasmin Silva / Divulgação

A estreia do Cambará Jazz Festival transformou a Rua Coberta de Cambará do Sul em um grande palco a céu aberto para a música instrumental. Realizado na sexta-feira e no sábado, o evento reuniu mais de 3 mil pessoas, entre moradores e turistas, que lotaram o espaço para acompanhar gratuitamente sete apresentações de jazz, blues e choro.

Além da expressiva participação popular, o festival também movimentou o turismo, com hotéis e pousadas da cidade registrando ocupação de 100% durante o fim de semana, segundo a prefeitura. A intensa circulação de visitantes refletiu diretamente na economia, com expositores de gastronomia, bebidas e produtos regionais registrando vendas acima da expectativa e, em alguns casos, esgotando os estoques antes do encerramento das atividades.

Guitarrista norte-americano de blues Kirk Fletcher fechou o evento, no sábado, ao lado da Bruno Marques Band Yasmin Silva / Divulgação

Para os organizadores, a adesão do público superou as expectativas da primeira edição.

- Com essa estreia marcada por grande adesão de público, forte movimentação econômica e apresentações de alto nível artístico, acreditamos que o Cambará Jazz Festival deixa um legado muito positivo para a cidade, já se consolidando como uma das novas atrações culturais dos Campos de Cima da Serra - avalia Mathias Behrends Pinto, curador e produtor do festival.

Cantora Indiana Lomma e sua banda foram atração na sexta-feira Yasmin Silva / Divulgação

Entre os destaques da programação estiveram o duo francês NoSax NoClar, a cantora hondurenha Indiana Nomma, o espetáculo Miles + Coltrane 100 Anos, o Renato Borghetti Trio e o guitarrista norte-americano Kirk Fletcher, responsável pelo encerramento da programação ao lado da Bruno Marques Band.