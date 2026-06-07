Cultura e Lazer

Campos de Cima da Serra
Notícia

Mais de 3 mil pessoas prestigiam estreia do Cambará Jazz Festival

Além de boa música, com sete shows gratuitos, evento proporcionou um final de semana de lotação máxima nos hotéis e pousadas da cidade

Andrei Andrade

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