Mais de 125 mil pessoas já visitaram a 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho, em Bento Gonçalves

Eventos reúnem mais de 520 marcas expositoras e 90 atrações artísticas Cesar Silvestro / Divulgação

Mais de 125 mil pessoas passaram pela 34ª ExpoBento e pela 21ª Fenavinho até o final da tarde deste domingo (7), em Bento Gonçalves. O número reforça a força de atração da feira e da festa, que se iniciaram na última quinta-feira (4) seguem até 14 de junho no Parque de Eventos (confira no final da matéria o serviço e a programação desta segunda-feira).

A ExpoBento reúne 520 marcas expositoras dos mais variados segmentos, oferecendo desde vestuário e acessórios até veículos, imóveis, produtos agroindustriais e soluções para a casa. Além da feira comercial, a programação cultural também tem sido um dos destaques, com cerca de 90 atrações artísticas. Já passaram pelos palcos nomes como Marcos & Belutti, Star Beatles, Tchê Barbaridade, Nicole Carrion e Ruan Victor. Nos próximos dias, o público ainda poderá acompanhar apresentações de Dirceu Pastori, Guri de Uruguaiana, San Marino e Nani Azevedo, entre outros.

Marcos & Belutti agitaram a primeira noite no Parque de Eventos Cesar Silvestro / Divulgação

A Fenavinho também tem atraído visitantes ao valorizar a cultura dos imigrantes italianos e a tradição vitivinícola da região. Vinícolas, espaços gastronômicos e ambientes temáticos, como o Bodegão, ajudam a preservar costumes e aproximar novas gerações da história local. Nesta segunda-feira (8), ocorre ainda a escolha da Corte da 22ª Fenavinho.

Serviço

O quê: 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho

Quando: até 14 de junho de 2026

Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481).

Quanto: R$ 15,00 (dias 9, 10, 11 e 12) e R$ 22,00 (dias 13 e 14). Dia 8, entrada franca. Através do ExpoBento na Palma da Mão (WhatsApp - 54 2105-1900), considerar esses valores acrescidos de taxas

Estacionamento: R$ 25,00 entre os dias 8 e 12 de junho e R$ 35,00 nos dias 13 e 14. Para motos, o valor permanece fixo em R$ 12,00 durante todo o evento.

Horários: dia 13, das 10h às 22h30min; dia 14, das 10h às 21h; dia 8, das 18h às 22h30min; dias 9, 10 e 11, das 18h às 22h30min; e dia 12, das 14h às 22h30min

Programação desta segunda-feira

19h: Escolha da Corte da Fenavinho (Palco Central)

19h: show com a banda Yellow Glass (Palco Praça Gastronômica)

20h – Coral Imigrante (Palco Cultural)

20h30min – Dirceu Pastori (Palco Central)