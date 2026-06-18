Liga Caxiense entrega os estandartes do Carnaval de Rua 2026, em cerimônia na Câmara de Vereadores

Todas as escolas que desfilaram na Sinimbu neste ano já estão confirmadas para a folia de 2027. Porthus Junior / Agencia RBS

A recém criada Liga das Escolas de Samba de Caxias do Sul (Liesca) recebe as agremiações carnavalescas do município na próxima segunda-feira (22), na Câmara de Vereadores, para a entrega dos estandartes deste ano e o sorteio da ordem do desfile de 6 de março de 2027.

A definição dos vencedores dos estandartes coube a membros do júri do desfile e a uma comissão formado por organizadores do evento.

O evento será transmitido pela TV Câmara. Todas as escolas que desfilaram na Sinimbu neste ano já estão confirmadas para a folia de 2027.

Veja quais são as categorias

As escolas Escola de Samba Nação Verde e Branco, Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Unidos do É o Tchan, Acadêmicos Filhos de Jardel, Acadêmicos XV de Novembro e Escola de Samba São Vicente serão premiadas com estandartes de ouro, prata e bronze em 19 categorias: