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Liga Caxiense entrega os estandartes do Carnaval de Rua 2026, em cerimônia na Câmara de Vereadores

Reunião servirá também para a realização do sorteio da ordem dos desfile das escolas de samba na festa de 2027

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