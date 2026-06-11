Cultura e Lazer

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Notícia

Inscrições para a Mostra de Longas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado estão abertas

Podem se inscrever apenas filmes realizados a partir de maio de 2025, com duração mínima de 70 minutos e que não tenham sido exibidos comercialmente no Rio Grande do Sul

Gabriela Alves

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