Inscrições para a Mostra de Longas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado estão abertas

Além do Kikito, os vencedores levarão para casa premiações em dinheiro. A categoria de Melhor Filme recebe R$ 10 mil. Diego Vara / Divulgação

Atenção, produtores audiovisuais: já estão abertas as inscrições para a Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos do 54º Festival de Cinema de Gramado. O evento será realizado entre os dias 12 e 22 de agosto de 2026 e vai selecionar até cinco longas-metragens de empresas produtoras gaúchas independentes com sede no Rio Grande do Sul para a mostra competitiva.

Podem se inscrever apenas filmes realizados a partir de maio de 2025, com duração mínima de 70 minutos e que não tenham sido exibidos comercialmente no Rio Grande do Sul.

As inscrições são por meio deste site, até 23h59 do dia 20 de junho de 2026.

Além do Kikito, os vencedores levarão para casa premiações em dinheiro:

Melhor Filme: R$ 10 mil

Melhor Direção: R$ 5 mil

Melhor Atriz: R$ 5 mil

Melhor Ator: R$ 5 mil

Melhor Roteiro: R$ 5 mil

Melhor Fotografia: R$ 5 mil

Melhor Direção de Arte: R$ 5 mil

Melhor Montagem: R$ 5 mil

Melhor Desenho de Som: R$ 5 mil

Melhor Trilha Musical: R$ 5 mil