Bom Dia! Acordando sem pressa... Primeira sexta-feira do mês, dia de recordar o Coração de Jesus, que é manso e humilde... Não são poucos os que estão sempre adiando a execução de tarefas ou uma tomada de decisão... Ter determinação faz um bem enorme... Feliz dia!

“Não se adie esperando as condições certas. Os recomeços podem acontecer todos os dias.” (Clarissa Corrêa).

A determinação me habita. Quando a intuição leva às evidências, arregaço as mangas e faço acontecer. Nem sempre aguardo para ter todas as condições necessárias. É evidente que tudo é sempre bem pensado e repensado.

Afinal, a vida nem sempre espera que tudo esteja organizado para nos oferecer um novo começo... Muitas vezes, o recomeço nasce no meio da desordem, quando ainda existem dúvidas, medos e cansaços ocupando o coração. Se ficarmos aguardando o cenário perfeito, talvez passemos tempo demais parados diante de portas que já poderiam ser abertas.

Há uma sabedoria profunda em dar o primeiro passo mesmo sem todas as garantias. Deus costuma agir também no improviso das nossas limitações, sustentando aquilo que ainda não conseguimos compreender por inteiro. Recomeçar não significa estar pronto, mas aceitar que a vida continua chamando.

Cada manhã traz uma espécie de convite silencioso para reorganizar o caminho, rever escolhas, limpar excessos e seguir com mais verdade. Muitas pessoas adiam a própria vida porque acreditam que precisam resolver tudo antes de tentar novamente. No entanto, a caminhada se constrói caminhando.

A coragem aparece enquanto o pé toca o chão, enquanto o coração aprende a confiar um pouco mais, enquanto a alma descobre que o possível de hoje já é suficiente para iniciar alguma mudança. Não é preciso esperar uma força extraordinária.

Às vezes, basta uma decisão pequena, uma atitude honesta, uma disposição humilde de não permanecer no mesmo lugar. O recomeço pode ser discreto, quase invisível aos outros, mas profundamente transformador por dentro. Deus conhece o ritmo de cada coração e não despreza os inícios simples.

Ele abençoa a tentativa sincera, o passo pequeno, a esperança que ainda treme, mas não desiste. Quando deixamos de adiar a nós mesmos, a vida começa a respirar de outro modo. O que parecia bloqueado ganha movimento.