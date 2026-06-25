Gregorio Duvivier apresenta espetáculo premiado que une humor e poesia em Caxias do Sul 

Gregorio Duvivier apresenta monólogo em Caxias do Sul. Annelize Tozetto / Divulgação

Apaixonado por literatura, o ator e comediante Gregorio Duvivier provoca o público ao questionar quem tem medo da poesia — um tabu que ele promete desconstruir neste domingo (28), em Caxias do Sul, com o monólogo O Céu da Língua. Utilizando seu discurso sedutor, ele convence o público de que tropeçamos diariamente na poesia, tornando o assunto prazeroso e divertido.

Serão duas sessões da apresentação, neste domingo, no UCS Teatro. A primeira, às 16h, já está com ingressos esgotados. A segunda será às 18h30min. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 80 (meia-entrada) no setor Mezanino. As entradas podem ser compradas pelo site Meaple.

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O espetáculo estreou em Portugal em 2024, chegou no Brasil em fevereiro de 2025. A turnê já acumula cerca de 200 mil espectadores em 33 cidades do Brasil e de Portugal. O trabalho rendeu a Gregorio o troféu de Melhor Ator na última edição do Prêmio Bibi Ferreira.

Em O Céu da Língua, Duvivier provoca a plateia com metáforas usadas no cotidiano, como “batata da perna”, “céu da boca” e “pisando em ovos”. Segundo o ator, usamos a poesia e nem percebemos. E para provar a popularidade da poesia, ele chama atenção para grandes letristas da música brasileira, como Orestes Barbosa e Caetano Veloso, citados em O Céu da Língua por meio das canções Chão de Estrelas (1937) e Livros (1997).

— Eu percebi outro dia, em que eu falei para um amigo francês: "a gente precisa de uma vitória para lavar a alma". Aí a pessoa perguntou "Ué, você inventou essa expressão agora?". Para lavar a alma tem que ser uma coisa redentora, não é? A gente tem uma quantidade de expressões idiomáticas... O pé na jaca, que imagem boa, não é? O gringo nunca vai entender isso, até porque nunca viu uma jaca. A gente tem uma riqueza imagética muito grande na nossa língua — brincou o ator em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

Com direção da atriz Luciana Paes, que também foi parceira de Gregorio nos improvisos do espetáculo Portátil, a apresentação têm cenografia de Dina Salem Levy. A música é do instrumentista Pedro Aune, que cria ambientação musical com seu contrabaixo. A designer Theodora Duvivier, irmã do comediante, manipula as projeções exibidas ao fundo da cena.

— O Gregorio simpático e engraçado está no palco ao lado do Gregorio intelectual com seu fluxo de pensamento ininterrupto e imagino que, por isso, a plateia deve embarcar na proposta. Ele, graças aos seus recursos de ator, pega o público distraído e ninguém resiste quando é surpreendido por alguém apaixonado — analisa a diretora Luciana Paes.

Em cumplicidade com a plateia, Gregorio busca mostrar que a poesia não é complexa. No palco, ele homenageia Portugal, país que colonizou o Brasil e implementou sua língua para que todos se comunicassem.

— A língua fala no lugar da gente. Não é só a gente que fala, a língua também fala e a língua que a gente fala diz muito sobre a gente, sobre a cultura na qual ela está inserida — disse o artista durante a entrevista ao programa Timeline.

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