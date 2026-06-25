Cultura e Lazer

Monólogo 
Notícia

Gregorio Duvivier apresenta espetáculo premiado que une humor e poesia em Caxias do Sul 

"O Céu da Língua" já foi visto por cerca de 200 mil pessoas em turnê que passou por 33 cidades no Brasil e Portugal

Gabriela Alves

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