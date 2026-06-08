Cultura e Lazer

Artes visuais
Notícia

Galeria de Arte da UCS inaugura exposição com gravuras de Lurdi Blauth, nesta quinta-feira

Utilizando diferentes técnicas, artista gaúcha propõe reflexão sobre o uso de meios tecnológicos digitais para a captura de elementos naturais

Andrei Andrade

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