Galeria de Arte da UCS inaugura exposição com gravuras de Lurdi Blauth, nesta quinta-feira

Exposição evidencia a pesquisa da artista sobre paisagens naturais e a relação entre a gravura e as tecnologias digitais Arte de Lurdi Blauth / Divulgação

A Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, da UCS, abre nesta quinta-feira (11), às 19h40min, a exposição Topografias da Natureza: Gravuras Mediadas por Tecnologias, da artista visual gaúcha Lurdi Blauth. Reunindo 53 gravuras, a mostra apresenta trabalhos desenvolvidos em técnicas como xilografia, litografia offset e calcografia.

Com curadoria de Niura Legramante Ribeiro, as obras integram séries como Ardósias, Oferendas, Nas Beiras: Taim / Praia / Rio dos Sinos e Árvores, evidenciando a pesquisa da artista sobre paisagens naturais e a relação entre a gravura e as tecnologias digitais.

Uma das obras que compõem a mostra, que pode ser conferida até 30 de junho Arte de Lurdi Blauth / Divulgação

Nascida em Novo Hamburgo e doutora em Artes Visuais, Lurdi Blauth explora processos de captura de imagens de ambientes naturais por meio de recursos tecnológicos, transformando esses registros em composições que combinam densidade visual e reflexão contemporânea. Parte das obras resulta de viagens a áreas de preservação ambiental, como o Taim e a Lagoa do Peixe, propondo uma reflexão sobre a relação entre o ser humano e a natureza.