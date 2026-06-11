Festival de Folclore de Nova Petrópolis terá atrações do México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador

O 53º Festival Internacional de Folclore foi oficialmente lançado em Nova Petrópolis. Neste ano, um dos maiores encontros multiculturais do Estado ocorre entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, contando com mais de 2 mil bailarinos. O lema desta edição é A diversidade que nos une.
Serão 18 dias de programação gratuita, reunindo apresentações artísticas, desfiles culturais, oficinas, gastronomia típica, jogos germânicos, feira multicultural e atividades comunitárias em diferentes espaços do município.
Neste ano, o evento contará com oito grupos internacionais, seis nacionais e seis regionais, além de 20 grupos locais. Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador.
A identidade visual do evento apresenta a cerejeira como símbolo oficial do festival, representando a beleza da diversidade cultural e valorizando um dos elementos mais marcantes da paisagem local durante o inverno.
A edição de 2026 também marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil — Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. Para celebrar a data, Nova Petrópolis sediará a 3ª Assembleia IOV das Américas, reunindo representantes culturais de diversos países e contando com a presença da presidente mundial da entidade, Emma Chang.
Durante o evento, a expectativa é positiva para o turismo e a economia local. Segundo o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Rodrigo Barbieri Sangali, a projeção é de ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do evento, além de impacto direto na gastronomia, no comércio e no turismo de compras.
Grupos folclóricos confirmados
Grupos regionais
- Cadica Danças e Ritmos - Porto Alegre
- Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria
- Folclore Ucraniano Solovey - Canoas
- Grupo Folclórico Polonês Auresovia - Áurea
- Grupos Hayat e Heluwa - Ijuí
- Balé Folclórico Origens - Sapiranga
Grupos Nacionais
- Grupo Sarandeiros - Minas Gerais
- Cia de Danças Populares Txai - Ceará
- Grupo de Cultura Os Cariris - Paraíba
- MOA - Movimento Artístico Patrícia Dalchau - Santa Catarina
- Hügelmänner Plattler - Espírito Santo
- Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte
Grupos Internacionais
- Ballet Folclórico Asiri - Equador
- Amanecer Peruano - Peru
- Takina I Te Ahi - Chile
- Ballet Folklórico Real de Jalisco - México
- Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina
- Firqat Al Arz - Argentina
- The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá
- Tautas Deju Ansamblis Vektors - Letônia