Cultura e Lazer

Tradição e cultura
Notícia

Festival de Folclore de Nova Petrópolis terá atrações do México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador

Evento ocorre de 16 de julho a 2 de agosto, com projeção de ocupação hoteleira superior a 85%

Gabriela Alves

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