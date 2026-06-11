Festival de Folclore de Nova Petrópolis terá atrações do México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador

A edição de 2026 também marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil. Mauro Stoffel / Divulgação

O 53º Festival Internacional de Folclore foi oficialmente lançado em Nova Petrópolis. Neste ano, um dos maiores encontros multiculturais do Estado ocorre entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, contando com mais de 2 mil bailarinos. O lema desta edição é A diversidade que nos une.

Serão 18 dias de programação gratuita, reunindo apresentações artísticas, desfiles culturais, oficinas, gastronomia típica, jogos germânicos, feira multicultural e atividades comunitárias em diferentes espaços do município.

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Neste ano, o evento contará com oito grupos internacionais, seis nacionais e seis regionais, além de 20 grupos locais. Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador.

A identidade visual do evento apresenta a cerejeira como símbolo oficial do festival, representando a beleza da diversidade cultural e valorizando um dos elementos mais marcantes da paisagem local durante o inverno.

A edição de 2026 também marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil — Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. Para celebrar a data, Nova Petrópolis sediará a 3ª Assembleia IOV das Américas, reunindo representantes culturais de diversos países e contando com a presença da presidente mundial da entidade, Emma Chang.

Durante o evento, a expectativa é positiva para o turismo e a economia local. Segundo o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Rodrigo Barbieri Sangali, a projeção é de ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do evento, além de impacto direto na gastronomia, no comércio e no turismo de compras.

Grupos folclóricos confirmados

Grupos regionais

Cadica Danças e Ritmos - Porto Alegre

- Porto Alegre Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria

- CTG Sentinela da Querência - Santa Maria Folclore Ucraniano Solovey - Canoas

- Canoas Grupo Folclórico Polonês Auresovia - Áurea

Auresovia - Áurea Grupos Hayat e Heluwa - Ijuí

- Ijuí Balé Folclórico Origens - Sapiranga

Grupos Nacionais

Grupo Sarandeiros - Minas Gerais

- Minas Gerais Cia de Danças Populares Txai - Ceará

- Ceará Grupo de Cultura Os Cariris - Paraíba

- Paraíba MOA - Movimento Artístico Patrícia Dalchau - Santa Catarina

- Santa Catarina Hügelmänner Plattler - Espírito Santo

- Espírito Santo Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte

Grupos Internacionais