Cultura e Lazer

O arraiá continua!
Notícia

Festas julinas agitam a Serra com música e gastronomia típica

Eventos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves contam com entrada gratuita, atrações musicais, comidas típicas e atividades para toda a família

Augusto Martins

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