Festas julinas agitam a Serra com música e gastronomia típica

Arraiá do Ordovás ocorre no dia 4 de julho, no Centro de Cultura Ordová. Juliane Ribas / SMC / Divulgação

O mês de junho está acabando, mas o clima das festas de São João continuam. As festividades juninas e julinas, que ocorrem entre o final de junho e meados de julho, seguem celebrando a cultura popular brasileira em cidades da Serra Gaúcha. Confira:

Arraiá do Ordovás

A entrada é gratuita. Juliane Ribas / SMC / Divulgação

Com muita música e oficinas sobre a cultura popular, o Arraiá do Ordovás ocorre no dia 4 de julho, no Centro de Cultura Ordovás, a partir das 14h. A entrada é gratuita.

O arrasta-pé será ao som da banda Os Guri Da Catequese, da Desorkestra Montanhosa e do Grupo Macaxeira. As apresentações do Coro Ordovás (En)Canto, a intervenções da Escola Preparatória de Dança (EPD), o desfile de traje caipira, a encenação do tradicional casamento caipira, realizado por participantes do Projeto Gentencena, também são destaques da programação artística.

As delícias típicas ficam a cargo da Associação do Clube de Mães de Caxias do Sul, Zarabatana Café e Doceria Schmidt. Para os pequenos, haverá as tradicionais brincadeiras, que serão organizadas pelo Centro de Cultura e a Amob Panazzolo, como correio elegante, cadeia literária, dança das cadeiras, entre outras.

Festa Junina Amigos do Leitão

A festa ocorre nos Pavilhões da Festa da Uva. Apae / Divulgação

Com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar o serviços da Apae de Caxias do Sul, a Festa Junina Amigos do Leitão ocorre dia 4 de julho, nos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 17h.

A festividade contará com shows de Mateus Zanotti e Banda, às 18h; Banda Cover Rolling Stones, às 20h; Léo Henrique, às 22h; e Banda Corleone, às 23h30. Outro destaque é a presença do cão influenciador Galaxão Fox Terrier, conhecido por seu trabalho nas redes sociais.

Além disso, o evento terá uma praça de alimentação com cachorro-quente, pastel, pizza, pinhão, pipoca, rapaduras, quentão e vinhos disponível para o público.

Os ingresso custam R$ 50 por pessoa e crianças até 12 anos não pagam. Mais informações pelo telefone (54) 3013-4900.

4ª Festa Julina solidária da Cooperativa Vinícola Aurora

A festa julina solidária tem entrada gratuita. Luis Cortelini / Divulgação

A solidariedade também se mistura com a cultura popular na quarta edição da Festa Julina Solidária da Cooperativa Vinícola Aurora, que ocorre no dia 5 de julho, na proximidades da unidade Matriz da Cooperativa Vinícola Aurora, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves, das 14h às 18h.

A entrada é gratuita, mas os frequentadores são convidados a fazer a doação de alimentos não perecíveis, rações para cães e gatos, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal e brinquedos.

As atrações artística iniciam às 15h, com o show de Rick Gaiteiro, e se estendem pela tarde com as apresentações da Associação Integrada do Desenvolvimento Down (AIDD), Apae, Grupo Ricordi D’Italia e encerrando com a Banda Forrots, às 18h.

Durante a tarde, comidas e bebidas típicas serão comercializadas pelas entidades participantes. Brincadeiras típicas para a criançada também ocorrem no período.



