Espetáculo alerta para urgência climática em turnê pela Serra

Escrita por Pedro Leão, a peça aborda a urgência climática e busca sensibilizar a plateia sobre o uso racional da água. Mari Feltes / Divulgação

A partir desta quarta-feira (10), o Coletivo Karas Arteiros(as) do Bonja percorre a Serra com o espetáculo A Mãe Natureza Pede Socorro - O Planeta Terra Secou!, dirigido por Duclerc Silva. Viabilizado pela Lei Rouanet, o projeto promove sessões gratuitas em Antônio Prado (10), Nova Roma do Sul (11), Nova Pádua (sexta-feira), Flores da Cunha (15), Bento Gonçalves (16), Pinto Bandeira (17), Cotiporã (18), encerrando a turnê em Veranópolis (19).

Escrita por Pedro Leão, a peça aborda a urgência climática e busca sensibilizar a plateia sobre o uso racional da água. Na trama, personagens improváveis atendem ao chamado da Mãe Natureza para salvar o planeta: o Cupido, a Rainha Má dos Contos de Fadas, uma menina de 12 anos, a Água e a Floresta unem forças em defesa do meio ambiente.

Leia Mais Peça que leva às escolas debate sobre violência contra a mulher terá últimas apresentações em Bento Gonçalves

A costura das cenas ganha o reforço de uma trilha sonora inteiramente dedicada ao tema da preservação, reunindo clássicos como Aquarela (Toquinho), Planeta Água (Guilherme Arantes), Planetinha Água (Beto Hermann) e O Sal da Terra (Beto Guedes).