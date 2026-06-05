Escritor e quadrinista baiano Anderson Shon virá à Serra para série de encontros promovidos pelo Sesc

Anderson Shon compartilhará processos criativos, referências e vivências literárias que marcaram sua trajetória Humberto Martin / Divulgação

O escritor, poeta, educador e quadrinista baiano Anderson Shon será o convidado da próxima edição do Circuito Sesc de Literatura, que promove uma série de encontros gratuitos em diferentes cidades do Estado durante o mês de junho. Na Serra, a programação passará por Bento Gonçalves (15/6), Caxias do Sul (16/6) e Farroupilha (19/6).

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Reconhecido por uma trajetória que transita entre literatura, poesia, educação, cultura pop e histórias em quadrinhos, Shon apresentará a palestra “Literatura e Quadrinhos na Construção de Novos Imaginários”. A proposta é promover uma imersão na literatura brasileira contemporânea a partir da experiência do autor, que desenvolve narrativas conectadas às realidades sociais do país e ao potencial transformador da arte.

Durante os encontros, o artista compartilhará processos criativos, referências e vivências literárias que marcaram sua trajetória. A atividade também busca estimular reflexões sobre o Brasil contemporâneo e sobre o papel da ficção, da leitura e dos quadrinhos na construção de novas perspectivas e futuros possíveis.

SOBRE O PARTICIPANTE

Formado em Comunicação e especialista em Educação, Anderson Shon atuou como professor em escolas, oficinas e organizações sociais entre 2012 e 2025. Entre suas obras estão os livros "Um Poeta Crônico", "Outro Poeta Crônico", "Quando As Borboletas Saem do Casulo", "Não Termine Comigo", "Joana, Onde Mora a Poesia" e "O Sítio da Tia Naná". Também é autor da HQ "Estados Unidos da África", vencedora do Troféu HQ Mix na categoria Publicação Independente – Edição Única.

Serviço: Anderson Shon na Serra

Bento Gonçalves

15 de junho (segunda-feira), 19h

Auditório do IFRS – Campus Bento Gonçalves (Av. Osvaldo Aranha, 540, bairro Juventude)

Caxias do Sul

16 de junho (terça-feira), 14h

Teatro do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2462, bairro Pio X)

Farroupilha

19 de junho (sexta-feira), 19h

Auditório Adelino Colombo – Sindilojas (Rua Nataly Valentini, 75)