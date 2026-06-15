“Enquanto Desaparecemos: narrativas breves" de Eduardo Fazal vence prêmio de melhor obra literária produzida em Caxias

“Enquanto Desaparecemos: narrativas breves", obra que reúne contos e crônicas curtas que exploram temas como cotidiano, memórias, perdas e sentimentos humanos foi a vencedora do Prêmio Vivita Cartier 2026, do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul.
Os resultados foram divulgados pela Secretaria Municipal da Cultura nesta segunda-feira (15).
A obra de Fazal é dividida em quatro partes temáticas. A primeira é O campo de batalha e contém narrativas sobre o conflito do escritor durante o processo criativo. A segunda parte, Os estranhos, possui narrativas mais experimentais e inusitadas. Na terceira parte, Delicadezas, o foco se volta ao efêmero. E na quarta e última parte, Enquanto desaparecemos, existimos?, o autor apresenta narrativas existenciais que exploram a ausência de sentido, a finitude, a fragilidade.
Eduardo Fazal é formado em Cinema, viajou pelo mundo de mochila nas costas e através das páginas de muitos livros. Carioca de nascença, morou em João Pessoa, onde se tornou membro do Clube do Conto da Paraíba, e atualmente reside em Farroupilha. Sua primeira publicação foi Eu, ela, a criança, livro de contos pela editora Escaleras; depois escreveu A vertigem da folha, de haicais pela editora Bestiário. Atualmente trabalha na escrita de um romance.
Neste ano, a premiação registrou recorde de inscrições em comparação às anteriores. Foram 94 inscrições, sendo 30 obras concorrendo ao Prêmio Vivita Cartier e 64 textos inéditos. O concurso é dividido em duas categorias: Textos Inéditos (contos, crônicas e poesias) e Obra Literária, Prêmio Vivita Cartier.
A cerimônia de premiação será realizada no dia 18 de junho, às 18h30, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, quando os autores premiados receberão troféus, medalhas e certificados.
Confira os vencedores da 60ª edição do Concurso Anual Literário
Contos
- 1º lugar – Marta B. Herbst de Oliveira (Kiwi Bertola) – textos “Longa Exposição”, “Matrioska Baby” e “Devolver ao remetente ”
- 2º lugar – Vanessa Z. Borges Munari – textos: “O homem que esqueceu da própria vida”, “O espelho e a menina - o encontro com o eu esquecido” e “Assoalho que geme - quando o espaço fala”
Crônicas
- 1º lugar – Denise Schleder – textos: “Escolhas”, “Caminho Estranho” e “Ponto Neutro”
- 2º lugar – Noriana Seefeld Behrend – textos: “Pescadores”, “Esperar é Perigoso” e “Envelhecer”
Poesia
- 1º lugar – Diego Sguaisser – textos: “Das Estações”, “Saudades” e “Das Memórias”
- 2º lugar – Ricardo De Marco Pereira – textos: “Tempero”, “Valentia dos Tempos” e “A Primeira Casa”
- 3º lugar – Juliana Stedille - textos: “Fio a Fio”, “Ciclo Rompido” e “Arquivo Vivo”
Prêmio Vivita Cartier 2026
- Eduardo Fazal, “Enquanto Desaparecemos: narrativas breves”, Editora Dromedário.