Cultura e Lazer

Prêmio Vivita Cartier 
Notícia

“Enquanto Desaparecemos: narrativas breves" de Eduardo Fazal vence prêmio de melhor obra literária produzida em Caxias

A entrega dos troféus e medalhas será realizada no dia 18 de junho

Gabriela Alves

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