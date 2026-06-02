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Em show inédito, Marcos e Belutti se apresentam em Bento Gonçalves

A dupla é uma das atrações da 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho. Apresentação faz parte da turnê baseada no projeto audiovisual "Energia", gravado em São Paulo. Ingressos seguem à venda

Marcos Cardoso

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