Em show inédito, Marcos e Belutti se apresentam em Bento Gonçalves

Show será às 23h no Pavilhão E da Fundaparque. Divulgação / Divulgação

A dupla sertaneja Marcos e Belutti é a grande atração nacional da 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho, em Bento Gonçalves. Os paulistas sobem no palco do Pavilhão E nesta quinta-feira (4), justamente no primeiro dos eventos, que seguem até o dia 14. Essa será a primeira vez deles na cidade. Os portões abrem às 20h e o show se inicia às 23h

Marcos e Belutti são destaques da música sertaneja no Brasil, acumulando feitos expressivos na carreira como a indicação ao Grammy Latino pelo álbum Cores, em 2012.

São deles, por exemplos, canções como Domingo de Manhã, a música mais executada nas rádios brasileiras em 2014, Aquele 1%, em colaboração com Wesley Safadão, que se tornou um dos maiores sucessos de 2015, e de hits como Eu Era e Romântico Anônimo.

O show em Bento faz parte da turnê baseada no projeto audiovisual Energia, gravado em São Paulo. Nesta fase da carreira, eles focam em experiências sensoriais para o público, utilizando recursos de iluminação e cenografia tecnológica. O repertório mescla faixas inéditas do álbum mais recente, como Sonho de Todo Casal e Pega Esse Carro, intercalando os demais sucessos da carreira.

Nas últimas edições dos eventos de Bento Gonçalves, o gênero sertanejo tem se destacado como principal atração musical. Filipe Heuser, diretor de eventos da ExpoBento, explica que isso ocorre pela aceitação do público e por pesquisas que são realizadas após cada edição:

— Sempre tentamos encontrar aquilo que é mais interessante para o nosso público, considerando que precisamos trazer algo novo. O show da dupla Marcos e Belutti é inédito em Bento Gonçalves, em termos de região fazia quatro ou cinco anos que não vinham. Nossa feira recebe em torno de 50% a 60% de fora de Bento Gonçalves e precisamos olhar para esse público.

Os ingressos dos shows são comercializados de forma independente aos tickets de aceso à ExpoBento e Fenavinho, com valor a partir de R$ 80, adquiridos no site da Next.

A expectativa do diretor da ExpoBento é de um público entre 8 mil e 10 mil pessoas.

— Tentamos conciliar o que é mais importante para o nosso público, e aquilo que é possível com os artistas, que tem agenda lotadas, sempre buscamos um dia interessante, que o público possa ficar até mais tarde, e o feriado proporciona isso e que pessoas de fora venham ver o show.

Serviço do show

O quê: Show da dupla Marcos e Belutti.

Show da dupla Marcos e Belutti. Quando: quinta-feira (4), às 23h.

quinta-feira (4), às 23h. Onde: Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Quanto: a partir de R$ 80, à venda pelo site nextingresso.com.br .

a partir de R$ 80, à venda pelo site . Mais informações: (54) 9990-7301.

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Feiras vão receber mais de de 90 atrações artísticas

Serão mais de 90 atrações nos eventos em Bento entre os dias 4 e 14 de junho. Na abertura da feira, quinta-feira (4), os destaques são os shows do grupo argentino Star Beatles e d’Os Gaudérios, tocando música nativista. Na sequência, o palco recebe Pedro Ernesto Denardin e o grupo Tchê Barbaridade (sexta-feira, dia 5). O primeiro final de semana será marcado, ainda, pelas apresentações de Ruan Victor e Nicole Carrion (sábado, dia 6) e pelo Projeto Taureando (domingo, dia 7). A agenda segue com o humor do Guri de Uruguaiana e o baile da Banda San Marino no dia 9 de junho.

Já no dia 10, ocorre a Noite Gospel com a presença de Nani Azevedo, conhecido no cenário nacional. O Musical JM se apresenta na véspera do Dia dos Namorados, dia 11. A celebração do dia 12 de junho fica sob o comando da Banda Brilha Som. No dia 13, as atrações são a banda Ultramen e a dupla Vitor Henrique e Gabriel, encerrando o evento no dia 14 com o Quarteto Coração de Potro.

Serviço ExpoBento e Fenavinho