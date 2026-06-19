Em clima de Mundial, soberanas da Festa da Uva estrelam editorial inspirado na Copa do Mundo

Rainha Elisa d'Mutti e as princesas Júlia Scopel e Leticia Comin Leandro Araújo / Divulgação

Em clima de Copa do Mundo, a rainha Elisa d'Mutti e as princesas Júlia Scopel e Leticia Comin protagonizam um editorial que conecta a paixão pelo futebol, a tradição da Festa da Uva e a identidade caxiense.

Parceria entre o Theatro da Moda, de Bartira Merlin, e o Grupo Brisa, o ensaio destaca a força da mulher caxiense e a paixão pelo esporte em tempos de Copa do Mundo.

Com direção criativa e estilo de Elisa Kuver, o editorial apresenta as soberanas vestidas com as cores da bandeira brasileira, em produções que unem moda, esportividade e contemporaneidade.

A proposta foi traduzir, por meio dos looks, a alegria e a emoção que envolvem o maior evento do futebol mundial.

— Nós estamos apresentando para Caxias o nosso trio vivendo a Copa do Mundo. Queremos, junto com a comunidade, trazer essa alegria da Copa do Mundo — afirma, Elisa Kuver.

A diretora da Comissão Social da Festa da Uva, Paula Viezzer, destaca que o ensaio busca aproximar duas das maiores paixões dos caxienses.

— Conectamos a paixão nacional pelo futebol à paixão do caxiense pela Festa da Uva por meio de um ensaio fotográfico, traduzindo o amor e a identidade caxiense através da figura da corte — explica