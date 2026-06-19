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Em clima de Mundial, soberanas da Festa da Uva estrelam editorial inspirado na Copa do Mundo

A rainha Elisa d'Mutti e as princesas Júlia Scopel e Leticia Comin destacam a força do esporte na região

Júlia Ribas

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