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Em Caxias do Sul, Sala Ulysses Geremia destaca produção cinematográfica italiana

Até o dia 1º de julho serão exibidos oito filmes durante a 8½ Festa do Cinema Italiano. Entre os destaques "Modi – Três Dias nas Asas da Loucura", dirigido por Johnny Depp, contando a história do escultor e pintor Modigliani

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