Em Caxias do Sul, Sala Ulysses Geremia destaca produção cinematográfica italiana

O documentário "Agnus Dei", de Massimiliano Camaiti, abre a programação da 8½ Festa do Cinema Italiano, em Caxias do Sul. Reprodução / Reprodução

O cinema italiano volta a se fazer presente na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. É que a partir desta quinta-feira (25) entra em cartaz a programação da 8½ Festa do Cinema Italiano. A 13ª edição do festival segue até 1º de julho, com sessões diárias às 15h30min e às 17h30min.

Em Caxias, serão exibidos oito filmes, com destaque para Modi – Três Dias nas Asas da Loucura (2024), longa-metragem dirigido por Johnny Depp. O roteiro é assinado pelos veteranos Jerzy e Mary Olson-Kromolowski, uma adaptação da peça teatral de 1980, Modigliani, de Dennis McIntyre, que conta, com humor e liberdade, a história do escultor e pintor italiano Amedeo Modigliani, conhecido como Modi.

No enredo, o espectador acompanha 72 horas decisivas na vida do artista boêmio italiano, que rivalizava por atenções com o espanhol Pablo Picasso. Na charmosa cidade de Paris, em 1916, Modi está fugindo da polícia e considera abandonar tudo. Entre os conselhos de amigos, a presença de sua musa e a esperança de reconhecimento, ele encontra um colecionador americano capaz de mudar seu destino.

Pop Art Music / Divulgação

Além de Modi, a programação conta com Fuori (2025), de Mario Martone, apresentado em competição no Festival de Cannes; A Última Rodada (2025), de Francesco Sossai; Três Vezes Adeus (2025), de Isabel Coixet; e O Negociador (2025), de Alessandro Tonda.

A programação também inclui O Menino da Calça Rosa (2024), inspirado em uma história real sobre bullying e cyberbullying. Já o documentário Agnus Dei (2025), de Massimiliano Camaiti, abre a Festa do Cinema Italiano com uma história sobre freiras beneditinas de um mosteiro romano. O clássico Caro Diário (1993), de Nanni Moretti, vencedor do prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes de 1994, também integra a lista de filmes que serão exibidos.

Para as sessões da 8½ Festa do Cinema Italiano os ingressos custam R$ 20 com opção de meia-entrada a R$ 10 (idosos, estudantes e servidores públicos municipais). A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão. Pagamento apenas em dinheiro.

Veja a programação da Festa do Cinema Italiano

Quinta-feira (25)

15h30min – Agnus Dei (Itália, 2025, 73min).

17h30min – O Menino da Calça Rosa (Itália, 2024, 114min).

Sexta-feira (26)

15h30min – A Última Rodada (Itália, Alemanha, 2025, 100min).

17h30min – Fuori (Itália, França, 2025, 117min).

Sábado (27)

15h30min – Caro Diário (Itália, 1993, 100min).

17h30min – Modi – Três Dias nas Asas da Loucura (Reino Unido, Itália, Hungria, 2024, 114min).

Domingo (28)

15h30min – Modi – Três Dias nas Asas da Loucura.

17h30min – Três Vezes Adeus (Itália, Espanha, 2025, 120min).

Segunda-feira (29)

15h30min – Três Vezes Adeus

17h30min – O Negociador (Itália, Bélgica, 2025, 108min).

Terça-feira (30)

15h30min – Fuori

17h30min – A Última Rodada

Quarta-feira (1º/7)

15h30min – O Menino da Calça Rosa

17h30min – O Negociador

"Segredo Obscuro" é a estreia da semana na sessão das 19h30min

Kate Hudson e Elisabeth Moss protagonizam o longa-metragem "Segredo Obscuro" (2025) em sessão na Sala Ulysses Geremia. Reprodução / Reprodução

Além da 8½ Festa do Cinema Italiano, estreia nesta semana Segredo Obscuro, dirigido por Max Minghella e estrelado por Elisabeth Moss, Kate Hudson e Kaia Gerber. Sessões na Sala Ulysses Geremia de quinta (25) a domingo (28), às 19h30min.

No filme, Samantha Lake (Elisabeth Moss) é uma atriz que enfrenta dificuldades para recuperar seu espaço na indústria do entretenimento. Ao perceber que é sempre a mais velha nos testes para novos papéis, ela busca um tratamento oferecido pela Shell, empresa de beleza e bem-estar comandada pela CEO Zoe Shannon (Kate Hudson).

Aos poucos, porém, Samantha passa a desconfiar dos procedimentos aos quais foi submetida, principalmente após enfrentar sintomas estranhos, e o desaparecimento repentino de uma amiga.

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