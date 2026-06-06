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Dublador do Woody, de "Toy Story", e do Homem de Ferro reúne fãs de diferentes gerações em Caxias do Sul

Marco Ribeiro, um dos profissionais da área mais conhecidos do país, participou de evento voltado ao universo geek e à cultura pop

Pablo Ribeiro

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