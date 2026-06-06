Dublador do Woody, de "Toy Story", e do Homem de Ferro reúne fãs de diferentes gerações em Caxias do Sul

"É sempre um prazer encontrar os fãs", disse o dublador Marco Ribeiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Conhecido por dar voz ao xerife Woody, da franquia Toy Story, ao Homem de Ferro interpretado por Robert Downey Jr., e ao protagonista Yusuke Urameshi, de Yu Yu Hakusho, o dublador Marco Ribeiro participou, neste sábado (6), da programação do Caxias do Sul Anime Fest, um dos eventos que integram a segunda edição do Caxias do Sul Tattoo Fest, no Centro de Eventos da Festa da Uva.

O encontro reúne cerca de 300 tatuadores e piercers de diferentes regiões do Brasil, além de expositores ligados à economia criativa. Neste ano, a programação também conta com o InkStars Metal Fest, dedicado ao heavy metal, e com o Anime Fest, voltado à cultura geek.

Aos 55 anos e com quatro décadas de atuação na dublagem, Ribeiro participou de um bate-papo com o público e de uma sessão de fotos e autógrafos. Ele destacou a relação construída com os fãs ao longo da carreira:

— Graças a Deus eu faço eventos de norte a sul do Brasil desde 1996 e é sempre um prazer encontrar os fãs, ter esse reconhecimento, esse carinho. Vale ressaltar que a gente só está aqui por conta deles, pela admiração e respeito que eles têm pelo nosso trabalho. É muito legal esse reconhecimento. E a internet nos ajudou muito nisso, porque você não tem só uma voz agora, você tem um rosto que participou da infância e da vida de tanta gente.

Segundo o dublador, o carinho do público atravessa gerações. Ele citou como exemplo o sucesso contínuo de franquias e personagens que marcaram diferentes épocas:

— A gente tem aí o Toy Story e está vindo o Toy Story 5 agora. Então é uma nova geração. É uma nova geração também de Yu Yu Hakusho, um anime que marcou tanto, que pais ensinaram os filhos a admirar. É muito bonito poder participar e ouvir as histórias dessas pessoas.

Ribeiro também comentou os impactos das novas tecnologias no setor audiovisual e avaliou que a inteligência artificial deve ser utilizada para complementar o trabalho dos profissionais:

— A tecnologia vem nos beneficiar muito. Eu acho que ela tem que vir sempre para somar e multiplicar, nunca para diminuir e dividir. Não há como frear a tecnologia, mas que ela venha para agregar ao nosso trabalho, que já é tão bonito, e que possa trazer mais qualidade, mais rapidez e otimizar o que a gente faz.

Questionado sobre os personagens mais marcantes da carreira, destacou dois dos papéis mais conhecidos pelo público:

— É difícil escolher. Mas desses tantos personagens que eu fiz ao longo desses 40 anos de carreira, acho que os dois mais marcantes que estão agora mais em voga são o Homem de Ferro e o Woody. São personagens muito queridos, tanto pela magia de Toy Story quanto por tudo que envolve o universo Marvel.

Fãs aproveitaram encontro com a voz de Woody

Entre os admiradores que passaram pelo evento estava a moradora do bairro Esplanada, em Caxias do Sul, Luana da Rosa Linck, 40 anos. Vestida como a vaqueira Jessie, de Toy Story, ela levou o filho Leon Linck Lima, de três anos, caracterizado como Woody. Após o bate-papo, os dois participaram da sessão de fotos e autógrafos com Marco Ribeiro.

Luana da Rosa Linck e o filho Leon. Ela vestida de Jessie, e o pequeno de Woody, personagens de "Toy Story". Neimar De Cesero / Agencia RBS

Luana conta que já pretendia visitar o evento, mas a presença do dublador tornou a experiência ainda mais especial.

— Esse é o segundo ano que eu venho. Minha filha mais velha, a Beatriz, é embaixadora do evento, então a gente já viria. Mas quando eu vi que o Marco Ribeiro ia participar, que fez parte da minha infância, pensei que tinha que vir caracterizada. Eu amo Toy Story, cresci assistindo, e não tinha como não vir de Jessie e o meu filho de Woody.

O pequeno Leon também herdou o gosto pela animação.

— Ele (Leon) adora Toy Story. Com certeza, quando sair o quinto filme da franquia no cinema, a gente vai assistir — comentou a mãe.

Tatuagem em destaque

Se o dublador atraiu quem curte o universo geek, a tatuagem continua sendo a principal atração do evento. Entre os profissionais que participam da competição está a tatuadora Lidiane Brum, 32 anos, de Gravataí. Especialista em realismo pet e fine line (uso de traços delicados e precisos), ela retorna a Caxias após conquistar o prêmio de melhor fine line na edição do ano passado.

Enquanto trabalhava em uma tatuagem autoral na terapeuta holística Maria Angélica Rodrigues, 39, de Porto Alegre, Lidiane explicou o processo de criação da obra:

— Estou participando desde sexta-feira. A gente já está tatuando há mais de 20 horas. Essa tatuagem deve chegar a umas 24 horas de trabalho. É um desenho totalmente autoral. Peguei algumas referências e fui criando. Fiquei cerca de duas semanas desenvolvendo esse projeto.

Lidiane tatuou o braço da terapeuta holística Maria Angélica. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A tatuadora destaca que os eventos do segmento funcionam como espaços de aprendizado e troca de experiências:

— Principalmente pelo conhecimento. É um networking, a gente conhece muitas pessoas, faz novas amizades e aprende muito. A gente evolui no trabalho competindo, trabalhando e estudando. Estar presente em eventos como esse é muito bom.

Maria Angélica viajou da Capital para participar da competição como modelo da tatuagem produzida pela artista.

— Ela já fez outras tatuagens em mim, mas essa é especial porque foi ela mesma quem criou todo o projeto — conta.

Mesmo após mais de 20 horas de sessão, ela garante:

— Está doendo muito, mas está tranquilo. Estou indo bem.

Programação segue até domingo

Além das competições de tatuagem e piercing, a programação do Caxias do Sul Tattoo Fest segue neste domingo (7) com atividades voltadas à cultura geek, feira temática, exposições, praça de alimentação e apresentações artísticas.