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Dos criadores aos leitores: histórias em quadrinhos são narrativas que atravessam gerações

De clássicos como "O Fantasma" e "Tex" à expansão contemporânea na literatura, nas séries e nos cinemas, o universo das HQs segue ampliando horizontes

Bruno Tomé

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