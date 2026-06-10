Da internet para os palcos de stand-up: Chico, o Vendedor Raiz, Santo Fole e Rominho Braga se apresentam na Serra, nesta semana

Com 410 mil seguidores no Instagram, Rominho é um dos destaque da programação na Serra. Divulgação / Divulgação

O fim de semana na Serra gaúcha promete ser de muita diversão. Os comediantes Chico, o Vendedor Raiz, Santo Fole e Rominho Braga estão chegando à região para compartilhar suas melhores histórias, causos e piadas com o público. Preparado para rir?

Os três comediantes possuem algo em comum: todos construíram as suas carreiras por meio das redes sociais. Com 410 mil seguidores no Instagram, Rominho Braga — nome artístico de Rômulo Antônio Braga — apresenta-se sexta-feira (12), a partir das 21h, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves. Ingressos à venda pelo site Sympla a partir de R$ 20 (+taxas).

O humorista despontou na internet com o programa Adivinha Quem É.

— O programa surgiu exatamente nessa procura, tentando achar algo que eu conseguisse colocar com frequência, que fosse engraçado, que tivesse a minha cara. Então, eu fiz muitos testes durante algum tempo até chegar nesse formato que caiu de dar muito bem. Essa brincadeira que eu faço com o mundo pop tem muito a ver com o meu tipo de humor — explica Rominho Braga.

O formato ao qual o humorista se refere consiste em contar história aos seus seguidores utilizando referências da cultura pop contemporânea como filmes, séries, músicas e até desenhos animados, mas deixando ao público a chance de adivinhar o rumo que a narrativa vai tomar.

Após o sucesso nas redes sociais, Rominho decidiu que iria investir sua carreia nos stand-up e nas apresentações presenciais.

— A verdade é que esse projeto já nasceu com a ideia de fazer algo no palco que vá levar as pessoas para o show. Então, eu descobri que faço ele hoje numa versão que também consigo gravar em casa, que é uma coisa que as pessoas pedem muito, que eu mensure ali qual é a resposta para elas também tentarem brincar como se estivessem no show ao vivo — exemplifica.

O comediante explica também que o formato e estilo pensados para as apresentações têm como foco abastecer as redes sociais com cortes para viralizar:

— Parte do meu show hoje em dia é pensado para ser publicado nas redes sociais, exatamente para que essas pessoas possam ver que o show é bacana. Não só de você colocar esse material na rede social para abastecê-la, é também para vender ingressos para os próximos shows. Então está tudo conectado.

Veja outros shows que ocorrem na Serra nesta quinta e sexta

O Chico, o Vendedor Raiz, imita o sotaque típico dos moradores da Serra. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O primeiro show de stand-up da semana é o do Chico, o Vendedor Raiz, marcado para esta quinta-feira (11), às 20h30min, no Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo), em Bento Gonçalves. Chico é conhecido nas redes sociais por protagonizar esquetes e vídeos fazendo negociações e vendas de objetos improváveis imitando o sotaque típico aqui da Serra. Ingressos à venda pelo site Sympla, com valores a partir de R$ 55 (+taxas).

Ele apresenta o seu show de humor "Deus que Ajude". LAERTES SOARES / Divulgação