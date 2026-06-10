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Da internet para os palcos de stand-up: Chico, o Vendedor Raiz, Santo Fole e Rominho Braga se apresentam na Serra, nesta semana

Bento Gonçalves e Antônio Prado vão receber shows de humoristas que se utilizam das redes sociais para atrair público para os espetáculos

Augusto Martins

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