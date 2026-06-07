Cultura e Lazer

Reconhecimento internacional
Notícia

Curta documental  dirigido por caxiense bilha em festival nos Estados Unidos

“Estrelas de Lona”, de caxiense Leo Kaczorowski, retrata a rotina e os bastidores do maior circo itinerante da América Latina. Audiovisual também foi premiado em festival na Grécia

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