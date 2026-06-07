Curta documental  dirigido por caxiense bilha em festival nos Estados Unidos

Cena de "Estrelas de Lona": documentário entra na rotina do Mirage Circus para contar os bastidores e as histórias de personagens como o palhaço Potato, interpretado pelo ator Fernando Fernandes Hex Filmes / Divulgação

O curta documental “Estrelas de Lona”, dirigido pelo caxiense Leo Kaczorowski, foi destaque na temporada de primavera do Cal Film Festival, sediado em Los Angeles (EUA). Com o título traduzido para o inglês como Carnival Stars, o curta entrou para a seleção oficial e também nas seleções de Melhor Curta Documental, Melhor Diretor, Melhor Edição e Melhor Diretor Estreante. Foi mais uma conquista para a produção que, em fevereiro, já havia recebido o prêmio de Melhor Fotografia no Athens International Monthly Art Film Festival, na Grécia.

Produzido pela Hex Filmes, empresa fundada em 2025 em Caxias do Sul, o documentário tem 18 minutos e 58 segundos de duração e acompanha a rotina de artistas e técnicos do Mirage Circus, considerado o maior circo itinerante da América Latina. A obra apresenta histórias marcadas por dedicação, disciplina e senso de pertencimento, a partir de entrevistas e registros de bastidores.

Cena de "Estrelas de Lona" Hex Filmes / Divulgação

Entre os personagens retratados estão artistas, técnicos e profissionais que ajudam a sustentar o cotidiano do circo, além do ator, empresário e trapezista Marcos Frota. O filme aborda os desafios de uma vida marcada por deslocamentos constantes e mostra o circo como um espaço de aprendizado, responsabilidade e convivência coletiva.

O projeto surgiu como Trabalho de Conclusão de Curso de Leo Kaczorowski e foi desenvolvido com orientação do professor Lissandro Stallivieri. Para as gravações, realizadas em setembro de 2025, o diretor e o roteirista Henry Köetz acompanharam durante três dias a rotina do Mirage Circus em Porto Alegre.