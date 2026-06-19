Crianças colorem mural para exaltar a Copa do Mundo, em Caxias do Sul

Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) no Shopping Villagio Caxias. Villagio Caxias / Divulgação

Aproximar a arte das novas gerações e tudo isso no clima do Mundial. Essa é a proposta da ação que ocorre nesta sexta-feira (19), no Shopping Villagio Caxias. A atividade reúne 20 crianças atendidas pela Casa Anjos Voluntários, com idades entre 6 e 12 anos, para ajudar a pinturar um mural temático da Copa do Mundo.

A obra mural de 9,67 metros de largura por 3,25 metros de altura é criação do artista visual, Gustavo Gomes e as crianças ajudaram a colorir o painel.

— Queremos valorizar o potencial transformador da arte, estimulando a criatividade, a expressão e o olhar para novas possibilidades. Ao participarem ativamente da pintura, as crianças vivenciam uma experiência de aprendizado e pertencimento, contribuindo para a construção coletiva da obra — destaca a gerente de Marketing do Villagio Caxias, Camila Figueredo.

As atividades envolveram cerca de 20 crianças. Gustavo Gomes / Divulgação

A participação das crianças ocorreu pela manhã. Gustavo Gomes lembra que também começou a pintar ainda na infância.