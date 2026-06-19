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Crianças colorem mural para exaltar a Copa do Mundo, em Caxias do Sul

Painel tem pinceladas de dezenas de meninos e meninas entre 6 e 12 anos, que realizaram a atividade artística em um shopping da cidade

Augusto Martins

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