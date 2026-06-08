Copa do Mundo 2026: veja onde assistir aos jogos do Brasil em Caxias do Sul

Na semana de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, bares e estabelecimentos de Caxias do Sul se preparam para entrar no clima do Mundial com a transmissão dos jogos do Brasil e de outras seleções participantes da competição.
Uma forma de transformar os jogos da Copa do Mundo em momentos de confraternização, diversos estabelecimentos estão investindo em telões, promoções e programações especiais para receber os torcedores durante as partidas.
A equipe brasileira fará sua estreia no torneio neste sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h.
Confira os locais:
Beco do Dude – entrada free
- Rua Francisco Getúlio Vargas, 1185 - Petrópolis
Bar do Luizinho – entrada R$30
- Rua Jacob Luchesi, 3074 - Cohab
Bar Maria da Toca – entrada free
- Avenida Júlio de Castilhos, 2940 - São Pelegrino
Clu6 – transmissão com open bar
(ingressos no Sympla)
- Rua Moreira Cesár, 1010 - Universitário
Espetiño Caxias – entrada free
- Rua Olavo Bilac, 503 - Rio Branco.
Janela Bar - entrada free
- Rua Marechal Floriano, 1181 - Rio Branco
Ixquema Fest no Pátio da Estação
Ingresso a partir de R$ 30 pelo Sympla
- R. Olavo Bilac, 363 - Rio Branco
La Birra - entrada free
- Rua Dom José Baréa, 1410 - Exposição
Level Cult Casaraum Futi Fest – entrada free
- Rua Coronel Flores, 789 - São Pelegrino
Obbra + Becco – entrada free
- Rua Nelsom Dimas de Oliveira, 11 - Nossa Sra. de Lourdes
Ordeo Garden Station – dias com banda: R$ 10
- Rua Marquês do Herval, 488 - Centro
Ponto Coletivo Arte – entrada free
- Rua Andrade Neves, 573 - Exposição
Pub Cervejaria Imaculada
- Rua Evaristo de Antoni, 2584 - São José
O REFFUGIO – entrada free
Rua Marechal Floriano, 1083 - São Pelegrino
Rocca Garden Bar – entrada R$ 20
- Rua Deputado Luiz Carlos Festugatto, 2784 - Santa Catarina
Selezione do Quinta São Luiz - entrada free
- Avenida Independência, 2432 - Exposição
Sirene Caxias – entrada free
- Rua Cel. Flores, 810 - São Pelegrino
Spy Bar - entrada R$ 10
- Avenida São Leopoldo, 1115 - Salgado Filho
Viela18
- Rua Os Dezoito do Forte, 1403 - Centro