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Copa do Mundo 2026: veja onde assistir aos jogos do Brasil em Caxias do Sul

Diversos estabelecimentos vão transmitir os jogos da Seleção Brasileira

Júlia Ribas

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Augusto Martins

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