Copa do Mundo 2026: veja onde assistir aos jogos do Brasil em Caxias do Sul

Bares e estabelecimentos se preparam para entrar no clima do Mundial Duda Fortes / Agencia RBS

Na semana de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, bares e estabelecimentos de Caxias do Sul se preparam para entrar no clima do Mundial com a transmissão dos jogos do Brasil e de outras seleções participantes da competição.

Uma forma de transformar os jogos da Copa do Mundo em momentos de confraternização, diversos estabelecimentos estão investindo em telões, promoções e programações especiais para receber os torcedores durante as partidas.

A equipe brasileira fará sua estreia no torneio neste sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h.

Confira os locais:

Beco do Dude – entrada free

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1185 - Petrópolis

Bar do Luizinho – entrada R$30

Rua Jacob Luchesi, 3074 - Cohab

Bar Maria da Toca – entrada free

Avenida Júlio de Castilhos, 2940 - São Pelegrino

Clu6 – transmissão com open bar

(ingressos no Sympla)

Rua Moreira Cesár, 1010 - Universitário

Espetiño Caxias – entrada free

Rua Olavo Bilac, 503 - Rio Branco.

Janela Bar - entrada free

Rua Marechal Floriano, 1181 - Rio Branco

Ixquema Fest no Pátio da Estação

Ingresso a partir de R$ 30 pelo Sympla

R. Olavo Bilac, 363 - Rio Branco

La Birra - entrada free

Rua Dom José Baréa, 1410 - Exposição

Level Cult Casaraum Futi Fest – entrada free

Rua Coronel Flores, 789 - São Pelegrino

Obbra + Becco – entrada free

Rua Nelsom Dimas de Oliveira, 11 - Nossa Sra. de Lourdes

Ordeo Garden Station – dias com banda: R$ 10

Rua Marquês do Herval, 488 - Centro

Ponto Coletivo Arte – entrada free

Rua Andrade Neves, 573 - Exposição

Pub Cervejaria Imaculada

Rua Evaristo de Antoni, 2584 - São José

O REFFUGIO – entrada free

Rua Marechal Floriano, 1083 - São Pelegrino

Rocca Garden Bar – entrada R$ 20

Rua Deputado Luiz Carlos Festugatto, 2784 - Santa Catarina

Selezione do Quinta São Luiz - entrada free

Avenida Independência, 2432 - Exposição

Sirene Caxias – entrada free

Rua Cel. Flores, 810 - São Pelegrino

Spy Bar - entrada R$ 10

Avenida São Leopoldo, 1115 - Salgado Filho

Viela18

Rua Os Dezoito do Forte, 1403 - Centro



