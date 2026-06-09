Compositores já podem se inscrever para o 33º Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula

O 33º Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula, está com inscrições abertas para compositores interessados em participar de um dos mais tradicionais eventos da música nativista gaúcha. O festival será realizado nos dias 13, 14 e 15 de agosto, no Centro de Eventos do município, celebrando o bugio, ritmo reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul.
As inscrições podem ser feitas até 5 de julho, pelo e-mail roncodobugiosaochico@gmail.com. Nesta edição, serão selecionadas 16 composições vocais inéditas e quatro músicas instrumentais de gaita piano ou ponto, todas obrigatoriamente compostas no ritmo bugio. As apresentações classificatórias ocorrerão nas duas primeiras noites do festival, com as melhores obras avançando para a final do dia 15 de agosto.
Ao todo, o festival distribuirá mais de R$ 23 mil em premiações, sendo o prêmio principal, de R$ 8 mil, para a música vencedora. As composições vocais selecionadas receberão ajuda de custo de R$ 4,5 mil. Na categoria instrumental, as quatro obras escolhidas receberão R$ 1,25 mil, enquanto as duas classificadas para a final terão apoio total de R$ 2 mil.