Com neve artificial, Vivere Inverno é destaque da programação cultural em Farroupilha

A estação mais fria do ano está chegando e como forma de tentar aquecer os visitantes ocorre nesta sexta-feira (12), em Farroupilha, o Vivere de Inverno. O festival ocorre no Calçadão da Júlio de Castilhos, a partir das 18h.
Com o tema A Magia do Inverno, o público poderá aproveitar um cenário com neve artificial. Além disso, a celebração terá muita música, gastronomia, vinhos e cervejas artesanais. A programação completa pode ser conferida abaixo.
Para a diversão da gurizada haverá um espaço com brinquedos infláveis.
Confira a programação completa
- 18h – Abertura oficial com DJ Cris Pacheco
- 19h – Mamonas Tributo
- 21h30 – Glê Duran
- 23h – DJ Cris Pacheco
- 00h – Encerramento
Bloqueios interferem no trânsito a partir desta sexta-feira
Como a montagem da infraestrutura do festival se inicia na manhã da sexta-feira (12), o acesso de veículos será bloqueado a partir das 5h na Rua Júlio de Castilhos, na altura da Coronel Pena de Moraes, até a Independência e também na Rua da República, na altura da Marechal Floriano Peixoto, até a Pinheiro Machado. A vias serão liberadas após a desmontagem da estrutura que ocorrerá durante a madrugada.