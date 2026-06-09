Com neve artificial, Vivere Inverno é destaque da programação cultural em Farroupilha

A celebração que ocorre no centro de Farroupilha terá shows, DJs, gastronomia, vinhos e cervejas artesanais. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A estação mais fria do ano está chegando e como forma de tentar aquecer os visitantes ocorre nesta sexta-feira (12), em Farroupilha, o Vivere de Inverno. O festival ocorre no Calçadão da Júlio de Castilhos, a partir das 18h.

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Com o tema A Magia do Inverno, o público poderá aproveitar um cenário com neve artificial. Além disso, a celebração terá muita música, gastronomia, vinhos e cervejas artesanais. A programação completa pode ser conferida abaixo.

Para a diversão da gurizada haverá um espaço com brinquedos infláveis.

Confira a programação completa

18h – Abertura oficial com DJ Cris Pacheco

19h – Mamonas Tributo

21h30 – Glê Duran

23h – DJ Cris Pacheco

00h – Encerramento

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