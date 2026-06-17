Com inspiração na música brasileira, Orquestra de Sopros de Caxias do Sul apresenta concerto neste domingo

Com um repertório que vai de Gonzaguinha a Jorge Ben Jor, a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul apresenta, neste domingo (21), o concerto Um Sopro de Brasil, às 18h, no Teatro da FSG. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos, na secretaria da Cultura, das 9h às 17h.
O repertório reúne obras instrumentais e canções que marcaram diferentes épocas da música brasileira. A abertura será com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, uma das obras mais emblemáticas do repertório nacional. Em seguida, a orquestra apresenta Suíte Nordestina, do maestro Duda, em homenagem às tradições musicais do Nordeste; Bebê, de Hermeto Pascoal; e Carinhoso, de Pixinguinha, em versão para banda sinfônica.
Na segunda parte do concerto, a cantora Ana Gazzola, artista caxiense radicada nos Estados Unidos, conduz o público por um conjunto de canções consagradas da música popular brasileira. Em arranjos para big band, o repertório reúne obras de Assis Valente, Adoniran Barbosa, Gonzaguinha, Tom Jobim, Ivan Lins e Jorge Ben Jor.
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- O quê: Concerto Um Sopro de Brasil, com a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Participação especial da cantora Ana Gazzola.
- Quando: domingo (21), às 18h.
- Onde: Teatro da FSG (Rua Mal. Floriano, 1.229 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul.
- Quanto: entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso na Secretaria da Cultura (Estação Férrea - Rua Dr. Augusto Pestana, 50 - bairro São Pelegrino).