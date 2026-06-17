Cultura e Lazer

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Com inspiração na música brasileira, Orquestra de Sopros de Caxias do Sul apresenta concerto neste domingo

Espetáculo reúne obras de Ary Barroso, Pixinguinha e Jorge Ben Jor, entre outros compositores. Na segunda parte, haverá participação especial da cantora caxiense radicada nos Estados Unidos, Ana Gazzola

Gabriela Alves

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