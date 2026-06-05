Cultura e Lazer

Música
Notícia

Com DJ Karine Larré confirmada, festa inspirada em sunsets chilenas estreia em Caxias 

O evento vai reunir DJs de diferentes estilos no final de tarde do dia 29 de agosto, nos Pavilhões da Festa da Uva

Augusto Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS