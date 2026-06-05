Com DJ Karine Larré confirmada, festa inspirada em sunsets chilenas estreia em Caxias 

A DJ é conhecida como o principal nome feminino do segmento no país. Vagner Carvalho / Divulgação

Assistir ao pôr do sol ao som de música boa é a proposta da primeira edição da Aurum Sunset, que ocorre no dia 29 de agosto, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias. O evento vai rolar no Palácio das Uvas, com áreas premium e camarotes exclusivos, além de open food e open bar com espumantes, vinhos nobres e gin.

A programação contará com quatro DJs de música eletrônica, reunindo diferentes estilos. A primeira atração confirmada é a DJ Karine Larré, conhecida mundialmente e principal nome feminino do segmento no Brasil. Ela já se apresentou na Ásia, África, Bolívia e México. No Brasil, abriu shows para grandes nomes da música mundial, como Aerosmith, Guns N’ Roses, Maroon 5 e Bon Jovi. Também se apresentou quatro vezes no Green Valley, considerado um dos maiores e mais premiados clubes do mundo.

Entre seus destaques estão apresentações e aberturas para alguns dos maiores DJs do cenário internacional, incluindo Paul Oakenfold, Yves V, Alok, entre outros grandes nomes da música eletrônica.

As próximas atrações serão divulgadas aos poucos pelas redes sociais do evento. O início da venda dos ingressos está programada para a próxima semana.

Inspiração vem do Chile

A festa é inspirada nas famosas sunsets – eventos que começam no final da tarde – realizadas aos pés da Cordilheira dos Andes, no Chile. O local escolhido pela organização foi o Parque de Eventos da Festa da Uva por conta da vista para a cidade.