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Chapéu de palha, quentão e brincadeiras: confira festas juninas que ocorrem em Caxias do Sul

Elas são realizadas em diversos bairros até julho

Augusto Martins

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Júlia Ribas

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