Chapéu de palha, quentão e brincadeiras: confira festas juninas que ocorrem em Caxias do Sul

Festas pagas e gratuitas estão na programação. Divulgação / Divulgação

Os meses de junho e julho chegam e é possível ouvir o forró por aí: diversos locais em Caxias do Sul organizam as festividades que homenageiam São João.

As brincadeiras, comidas típicas e apresentações artísticas e musicais buscam atrair tanto crianças como adultos que desejam se divertir. Em Caxias, as opções vão desde festas com entrada gratuita até as que necessitam da aquisição de ingressos.

Confira abaixo algumas das festas juninas que ocorrem na cidade nos próximos dias:

Baile Emo: Edição Junina

Quando: sexta-feira (19), a partir das 21h.

sexta-feira (19), a partir das 21h. Onde: Reffugio (Rua Mal. Floriano, 1.083 - São Pelegrino).

Reffugio (Rua Mal. Floriano, 1.083 - São Pelegrino). Quanto: R$ 35 (+taxas), ingresso via Sympla.

Festa Junina do Ponto Coletivo

Quando: sábado (20), a partir das 20h.

sábado (20), a partir das 20h. Onde: Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - Exposição).

Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - Exposição). Quanto: R$ 10 (+taxas), entradas a venda no Sympla.

Festa Junina no Villagio

Quando: sábado (20), das 14h às 18h.

sábado (20), das 14h às 18h. Onde: Villagio Caxias (Rodovia RSC 453, 2.780 - Desvio Rizzo).

Villagio Caxias (Rodovia RSC 453, 2.780 - Desvio Rizzo). Quanto: gratuita.

Arraiá do La Birra

Quando: domingo (21), das 14h às 22h.

domingo (21), das 14h às 22h. Onde: La Birra (Rua Dom José Baréa, 1.410 - Exposição).

La Birra (Rua Dom José Baréa, 1.410 - Exposição). Quanto: antecipados a partir R$ 20, à venda no Minha Entrada.

Pancadão Junino - 27 de junho, no Zero54

Quando: dia 27, a partir das 22h.

dia 27, a partir das 22h. Onde: Zero54 (Rua Cel. Flores, 810 - Sala 103 - São Pelegrino).

Zero54 (Rua Cel. Flores, 810 - Sala 103 - São Pelegrino). Quanto: segundo lote a R$ 15 (+taxas), à venda no Eventiza.

Arraiá do Fabbrica

Quando: dia 27, a partir das 15h.

dia 27, a partir das 15h. Onde: Complexo Gastronômico Fabbrica (Rua Nelsom Dimas de Oliveira - Nossa Senhora de Lourdes).

Complexo Gastronômico Fabbrica (Rua Nelsom Dimas de Oliveira - Nossa Senhora de Lourdes). Quanto: R$ 20; ingressos antecipados pelo Eventiza.

São João na Estação

Quando: sábado (27), a partir das 15h.

sábado (27), a partir das 15h. Onde: Complexo da Estação Férrea (Rua Cel. Flores - São Pelegrino).

Complexo da Estação Férrea (Rua Cel. Flores - São Pelegrino). Quanto: gratuito.

Viva São João no Casaraum

Quando: sábado (27), a partir das 23h.

sábado (27), a partir das 23h. Onde: Level Cult (R. Cel. Flores, 789 - São Pelegrino).

Level Cult (R. Cel. Flores, 789 - São Pelegrino). Quanto: Primeiro lote a R$ 20 (+taxas). Ingresso na plataforma Zig.

Arraia do Ordovás

Quando: 4 de julho, das 14h às 19h.

4 de julho, das 14h às 19h. Onde: Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - Panazzolo).

Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - Panazzolo). Quanto: gratuita.

Festa Junina Amigos do Leitão

Quando: 4 de julho, às 17h.

4 de julho, às 17h. Onde: Pavilhões da Festa da Uva (R. Ludovico Cavinato, 1.431 - Vinhedos).

Pavilhões da Festa da Uva (R. Ludovico Cavinato, 1.431 - Vinhedos). Quanto: R$ 50, à venda na Lancheria Tradicional, SA Concept Salon, Rooler Prime Hamburgueria e Apae de Caxias do Sul.

Arraiá Cabuloso do Dude