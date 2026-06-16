Celebração do aniversário de Caxias terá apresentação gratuita da Oficina de Choro da Serra Gaúcha

Para celebrar o aniversário de 136 de Caxias do Sul, neste sábado (20), a segunda turma da Oficina de Choro da Serra Gaúcha promove uma apresentação gratuita na Praça Dante Alighieri. O show ocorre às 15h e faz parte da programação oficial do aniversário do município.
A performance artística vai reunir professores e alunos das turmas que iniciaram as atividades em abril deste ano. O público poderá conferir de perto o resultado prático das oficinas de Instrumentos de Solo, Instrumentos de Base e Percussão, culminando na consagrada dinâmica de Prática de Conjunto (quando os estudantes de todas as turmas se unem formando uma grande banda).
— Estar na praça, celebrando o aniversário da nossa cidade demonstra o fortalecimento da cena musical que tanto buscamos na região — defende a produtora do projeto, Karine Silva.
A Oficina de Choro da Serra Gaúcha está em seu segundo ano, estruturada sob a coordenação pedagógica de João Seben e realização conjunta com Zeca Duarte. O corpo docente é composto também pelo músico Eduardo Arruda, com produção cultural assinada por Karine Silva e Uyara Camargo. O projeto conta com o financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.
Programe-se
- O quê: apresentação dos alunos e professores da Oficina de Choro da Serra Gaúcha – Ano 2, durante o Aniversário de Caxias.
- Quando: sábado (20), às 15h (em caso de chuva a apresentação será cancelada).
- Onde: Praça Dante Alighieri.
- Quanto: entrada gratuita.