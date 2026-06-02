Cantor e compositor caxiense Henrique Tibola lança álbum de estreia e videoclipe

Henrique Tibola aprimorou seu trabalho como compositor durante intercâmbio universitário em Portugal, quando se apresentou em espaços dedicados à música autoral Poliana Prescendo / Divulgação

Talento já conhecido na cena alternativa local, o cantor e compositor caxiense Henrique Tibola estreou em estúdio com seu primeiro álbum. Em oito faixas autorais, que exploram com sensibilidade temas como amor, solidão e memória, o trabalho, intitulado Henrique Tibola, propõe reflexões sobre emoções e conflitos que permeiam as relações humanas. Nesta terça-feira (2), foi lançado no YouTube o primeiro videoclipe do músico, para a canção Desaguar.

Produzido, mixado e gravado por Ricardo Mabilia, o disco foi concebido ao longo de 2025 entre estúdios e a casa do músico. Antes da estreia do álbum completo, Tibola apresentou os singles Chuva Vai, Desaguar, Ao Redor do Mundo e Meu Amor Por Ti. As canções inéditas se somam para formar um percurso narrativo que transita entre a dor da ausência, a introspecção e a busca por renovação.

Nas composições, o artista dialoga com referências como o cantor e compositor Tim Bernardes e a escritora e psicanalista Ana Suy, com arranjos que alternam momentos intimistas, marcados por piano e violoncelo, com passagens mais abertas e luminosas, acompanhando a trajetória emocional proposta pelas músicas.

Para escutar o álbum, clique aqui. Para acompanhar a agenda do músico e novidades, basta seguir o perfil @henrique_tibola no Instagram.

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