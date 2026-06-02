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Cantor e compositor caxiense Henrique Tibola lança álbum de estreia e videoclipe

Trabalho, que leva o nome do cantor e compositor, traz oito faixas autorais que abordam temas como amor, solidão e memória

Andrei Andrade

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