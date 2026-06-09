Canta Caxias reúne corais até domingo com apresentações gratuitas em dois espaços de Caxias do Sul 

Corais se apresentam de quinta a domingo em dois teatros de Caxias do Sul. Marina Bastos / Divulgação

É preciso se programar para conferir a 27ª edição do Canta Caxias, que se inicia nesta quinta-feira (11) e já tem ingressos esgotados para a primeira noite.

Promovida pela Secretaria Municipal da Cultura, a programação que celebra o aniversário de Caxias do Sul se estende até o domingo (14) com as duas primeiras noites no Teatro Pedro Parenti, às 19h30min, e as duas últimas no Teatro da FSG (Rua Marechal Floriano, 1.229), às 18h.

A entrada é franca, com sugestão de doação de um quilo de alimento não perecível. Os ingressos, no entanto, devem ser retirados antecipadamente na bilheteria da Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), das 9h às 17h.

Tradição nas últimas edições, o hino de Caxias do Sul, interpretado por parte do Coro Municipal, abre as apresentações, seguido por grupos de Flores da Cunha e Feliz. A primeira noite reserva ainda a participação do Coral Anima & Cuore, Radize D’Italia e Coral São Brás.

Na sexta-feira é a vez do Coro Juvenil Unimed, Coral Anjos, Vocal Ponto Tom e Imigrantes de Caxias do Sul se apresentarem.

Anfitrião, o Coro Municipal regido por João Paulo Sefrin se apresenta também no domingo no Teatro da FSG com repertório que reúne obras clássicas e novas peças incorporadas ao trabalho artístico do regente que assumiu a coordenação do coro em fevereiro deste ano.

Sobem ao palco no sábado o Coro Expressões da Serra, Vozes da Alma, Coral Nova Trento e Grupo Vocal Fermata em Canto.

O domingo reserva uma programação regional com o Coral Infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha e o Canarinhos de Bento Gonçalves.

Ao todo, o evento reúne 23 grupos, entre eles cinco coros infantojuvenis. O Coro Sênior Municipal integra o festival pelo segundo ano consecutivo e, como no ano passado, sobe ao palco para apresentação conjunta com o Coro Municipal. Nesta edição, a colab abrirá as atividades do sábado.

Confira a programação completa

Quinta-feira (Teatro Pedro Parenti)

Grupo de Canto Vozes do Sul

Coral Municipal Vozes de Feliz

Vozes da Casa

Coral Anima & Cuore

Coro Municipal de Flores da Cunha

Radize D’Italia

Coral São Brás

Sexta-feira (Teatro Pedro Parenti)

Coro Juvenil Unimed

Coral Anjos

Vocal Ponto Tom

Imigrantes de Caxias do Sul

Sábado (Teatro da FSG)

Coro Sênior e Coro Municipal de Caxias do Sul

Coro Expressões da Serra

Vozes da Alma

Coral Nova Trento

Grupo Vocal Fermata em Canto

Domingo (Teatro da FSG)