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Canta Caxias reúne corais até domingo com apresentações gratuitas em dois espaços de Caxias do Sul 

Teatros Pedro Parenti, na quinta (11) e sexta (12), e da FSG, no sábado (13)e domingo (14), recebem espetáculos que celebram a cultura pela voz de diferentes gerações 

Pedro Zanrosso

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