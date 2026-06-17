Cultura e Lazer

Ainda sem nova data
Notícia

Cancelado tributo à música negra, que ocorreria neste final de semana, em Flores da Cunha

Conforme a organização, o espetáculo e as atividades estão suspensas até a conclusão de ajustes técnicos e artísticos e da revisão conceitual do projeto

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS