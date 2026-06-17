Cancelado tributo à música negra, que ocorreria neste final de semana, em Flores da Cunha

Horas depois de divulgar a estreia do projeto Florentina 60 Anos — Um Tributo Inclusivo à Música Negra, a coordenação comunicou o adiamento do espetáculo, que seria realizado domingo (21), em Flores da Cunha. Mais do que isso, a banda suspendeu temporariamente o cronograma de atividades do projeto.

Na estreia, a banda Florentina se apresentaria ao lado do Grupo de Dança Cirandeiras, coletivo de mulheres negras de Caxias do Sul.

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Conforme nota enviada pela produção, a decisão visa readequar o escopo artístico e o repertório da proposta. A manifestação do grupo afirma que "diante da necessidade de ajustes técnicos e estruturais na integração das frentes formativas e apresentações públicas, a organização optou por paralisar as ações para uma revisão conceitual completa do projeto".