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Brinquedos ganham novo concorrente em "Toy Story" 5, que estreia nesta semana em Caxias

No filme, a chegada de um tablet levanta a discussão sobre o uso da tecnologia durante a infância

Pedro Zanrosso

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