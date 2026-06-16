Brinquedos ganham novo concorrente em "Toy Story" 5, que estreia nesta semana em Caxias

Tablet nas mãos de Bonnie vão tirar a atenção dos brinquedos analógicos no quinto filme da franquia. Disney / Divulgação

A turma de Woody e Buzz Lightyear, que surgiu na telona em 1995, tem agora um novo concorrente. No quinto filme da franquia Toy Story, que estreia nesta quarta-feira(17) nos cinemas, o desafio dos brinquedos que ganham vida na ausência das crianças é de se manterem atrativos depois que um tablet entra em cena.

Andy, o antigo dono deles, figurou pela última vez no terceiro filme quando os doou para o Jardim de Infância. Agora, o senhor Cabeça de Batata e todos os outros personagens pertencem a Bonnie uma menina cheia de imaginação, que se distancia dos amigos depois de ganhar o dispositivo com acesso à internet.

— Extinção?! De novo não — exclama Rex, o dinossauro de plástico.

O tema não poderia ser mais atual e reflete a preocupação da sociedade com o distanciamento da infância das brincadeiras analógicas. Chamado a trazer Bonnie de volta ao convívio dos amigos, o xerife Woody revela então que os brinquedos estão sendo abandonados e trocados por telas.

— Brinquedos são para brincar, mas a tecnologia é para tudo — lamenta o protagonista do filme que não pretende demonizar as telas e, sim, incentivar uma relação de harmonia entre os dispositivos digitais e os brinquedos analógicos.

A vaqueira Jessie e o cavalo Bala no Alvo em cena do filme "Toy Story 5", que entra em cartaz a partir desta quarta-feira (17), em Caxias do Sul. Disney / Divulgação

"O 'faz de conta' estimula a criatividade", diz psicóloga

De acordo com a psicóloga infantil Júlia Pedroni, não existe uma idade exata para uma criança ter um tablet, mas o dispositivo exige supervisão dos adultos e participação ativa:

— Quanto menor a criança, maior o cuidado. O ideal é que o adulto participe desses momentos, criando uma oportunidade de interação e aprendizagem, fazendo perguntas e estimulando reflexões. Observe o excesso de estímulos: jogos e vídeos rápidos, com muitas cores e sons, podem prejudicar a atenção e deixar os pequenos mais reativos. Aquilo que a criança vê pode se tornar parte do seu repertório comportamental.

O assunto já entrou na pauta da Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade não recomenda o acesso às telas até os dois anos. Dos dois aos cinco, o período recomendado é de apenas uma hora, por dia, e dos seis aos 10 anos, de duas horas.

Não existe um eletrônico capaz de atingir a riqueza de oportunidades de aprendizagem que o brincar proporciona. JÚLIA PEDRONI psicóloga infantil

Brincar, por outro lado, enfatiza a psicóloga, é parte essencial de uma equação que leva em consideração as habilidades futuras formadas a partir das experiências construídas na infância.

— Não existe outra fase da vida em que o cérebro possua tanta plasticidade. Empilhar blocos fortalece habilidades como atenção, concentração e planejamento. O "faz de conta" estimula a criatividade, a resolução de problemas, a linguagem e as habilidades socioemocionais. O jogo estruturado desenvolve tolerância à frustração, raciocínio lógico e regulação emocional. Não existe um eletrônico capaz de atingir a riqueza de oportunidades de aprendizagem que o brincar proporciona — recomenda Julia.

Toy Story 5 estreia com diversos horários, em Caxias do Sul, nas salas do Cinépolis (Shopping Bourbon San Pelegrino - Av. Rio Branco, 425) e do GNC Cinemas (Shopping Vilaggio - RS-453, 2780).

Agende-se

Todas as versões disponíveis nos cinemas de Caxias do Sul são em cópias dubladas.

Cinépolis

Sessões a partir desta quarta-feira (17), às 13h15min, 14h15min, 15h45min, 16h45min, 18h15min, 19h15min, 20h45min e 21h45min.

GNC Cinemas