Blocos de Carnaval de rua de Caxias do Sul formam comissão para reivindicar apoio do poder público 

Representantes de nove blocos de rua de Caxias do Sul participaram da primeira reunião, em maio, expondo necessidades e possíveis soluções junto ao poder público Divulgação / Divulgação

A oito meses do Carnaval 2027, os blocos de rua de Caxias do Sul deram início a um movimento inédito de articulação coletiva. Representantes dos nove blocos atualmente ativos na cidade formaram uma comissão para discutir desafios em comum e ampliar o diálogo com o poder público. Na última terça-feira (2), integrantes do grupo foram recebidos pelo presidente do Legislativo, Wagner Petrini (PSB), para apresentar as primeiras demandas.

A iniciativa nasceu de uma reunião realizada em maio. Foi a primeira vez em que os blocos se encontraram de forma independente para compartilhar experiências, dificuldades e perspectivas para seguir realizando a folia de rua. Participaram representantes do Bloco da Velha, Bloco da Ovelha, Desorkestra Montanhosa, Bloco da Farofada, Bloco da Mulekada, Bloco Viva Elas, Bloco Arco-Íris, Bloco Samba Show e Acadêmicos do Luizinho.

Entre as prioridades elencadas pelo grupo está a criação de um decreto municipal que regulamente os blocos de rua, a exemplo do que já ocorre em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, entre outras.

— A proposta é construir, junto à prefeitura e a diferentes setores da administração pública, um espaço permanente de diálogo para discutir regras e procedimentos específicos para os eventos. Embora sejam organizados de forma independente, os blocos representam manifestações populares e culturais que hoje acabam sendo enquadradas da mesma forma que eventos privados tradicionais —destaca Guilherme Martinato, do Bloco da Velha.

Além da regulamentação, a comissão pretende discutir formas de tornar os eventos mais seguros, organizados e adequados à realidade dos blocos. Martinato ressalta que o movimento não busca repasses diretos de recursos públicos para a realização dos eventos, mas sim reconhecimento institucional, segurança jurídica e melhores condições de organização.

— As dificuldades enfrentadas pelos organizadores costumam ser semelhantes, mesmo em eventos de portes diferentes, o que reforça a importância desta atuação conjunta. A suspensão do Bloco da Velha neste ano ajudou a acelerar a mobilização, mas a criação de uma representação coletiva já era um passo natural diante da trajetória que o Carnaval de rua construiu na cidade — acrescenta.