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Blocos de Carnaval de rua de Caxias do Sul formam comissão para reivindicar apoio do poder público 

Representantes de nove blocos tiveram a primeira reunião em maio e na última terça-feira (2) foram recebidos na Câmara pelo presidente do Legislativo para apresentar demandas

Andrei Andrade

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