Cultura e Lazer

Arte dá dinheiro?
Notícia

Beta Viegas, Camila Dengo e Jorge de Jesus participam de debate sobre a cena cultural no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul

Encontro reúne músicos, produtores e artistas para conversar sobre a sustentabilidade do setor musical independente. A entrada é franca

Augusto Martins

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