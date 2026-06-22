Beta Viegas, Camila Dengo e Jorge de Jesus participam de debate sobre a cena cultural no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul

O evento é uma roda de conversa focada em debater temas ligados a arte e a cena independente de Caxias do Sul. Ponto Coletivo / Divulgação

Na quinta-feira (25), às 20h, ocorre a 5ª edição do Ponto Conecta, série de debates sobre temas ligados ao setor cultural e à economia criativa. A iniciativa é do Ponto Coletivo. A entrada é franca.

O tema da conversa vai ser Do quarto ao palco: Como transformar um projeto musical em algo sustentável?, reunindo profissionais da música e da produção cultural para uma troca de experiências sobre a cena independente caxiense.

Participam dessa edição a DJ Beta Viegas, a cantora e professora de canto, Camila Dengo e o produtor cultural e DJ, Jorge de Jesus (conhecido como DJ Mono). A mediação vai ser do músico Fábio Basso.

— Eu sinto que quem trabalha com arte acaba enfrentando muitas dúvidas parecidas, mas nem sempre tem espaço pra conversar sobre isso. Às vezes a gente vê o resultado final de um projeto, um show acontecendo, uma exposição montada, mas existe todo um caminho por trás que quase ninguém fala — desabafa a sócia do Ponto Coletivo e organizadora do evento, Gabriela Leal.

Os debates ocorrem uma vez por mês e surgiram da convicção dos proprietários do Ponto Coletivo, de que o espaço não só acolhe exposições e shows, mas também pode ancorar debates sobre a produção artística local.

— Quando abrimos espaço para esse tipo de encontro, mostramos que a gente acredita na arte não só como produto final, mas também nos processos, nas conversas e nas pessoas que fazem tudo acontecer. É uma forma de acolher quem está criando, incentivar quem está começando e contribuir para que a cena cultural da cidade fique cada vez mais forte e conectada — enfatiza a proprietária Gabriela Leal.

Vale destacar que todos os bate-papos do Ponto Coletivo Conecta possuem entrada gratuita. A organização explica que aderiram a essa atitude para permitirem que as portas para a democratização da cultura estejam sempre abertas.

— Muitas vezes as pessoas enxergam atividades culturais como algo distante ou que não cabe no orçamento, e a gente busca justamente criar iniciativas que aproximem esse público. Por isso, o Ponto Conecta é gratuito, assim como outros projetos que realizamos ao longo do ano. A ideia é que qualquer pessoa interessada possa participar, aprender, trocar experiências e se sentir parte desse movimento cultural, independentemente da sua condição financeira — explica.

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Conheça os convidados

Beta Viegas

Beta já tocou no Planeta Atlântida em 2025 e 2026. Beta Viegas / Divulgação

Beta Viegas é DJ, produtora cultural, educadora e comunicadora com mais de 13 anos de atuação na cena musical. Referência na Serra, já se apresentou em eventos como Planeta Atlântida, Mississippi Delta Blues Festival e Parada Livre LGBTQIA+, além de dividir palco com artistas como Karol Conká, MC Carol e Deize Tigrona. Idealizadora da Laje e cofundadora da Milgrau SoundSystem, atua no fortalecimento da cultura urbana e, desde 2024, desenvolve o projeto Discotecagem para Mulheres, incentivando a presença feminina na música e na produção cultural.

— A gente cresce escutando que viver de arte é difícil. Eu trabalhava em outra área, mas que também envolvia arte, e eu sei que é uma carreira e é um negócio. Tem planejamento, tem estratégia, tem muita paixão, e acho que o maior desafio, realmente, é conseguir monetizar e conseguir ganhar dinheiro com essa nossa paixão — destaca Beta.

Camila Dengo

Camila Dengo é licenciada em Música pela UCS e fundadora da Allegro Escola de Música. Arquivo Pessoal / Divulgação

Cantora e professora de técnica vocal com mais de 18 anos de experiência, Camila Dengo é licenciada em Música pela UCS e fundadora da Allegro Escola de Música. Atua na formação de cantores iniciantes e profissionais, aliando desenvolvimento técnico e expressão artística. À frente de projetos como Mamma Doo, A Woman's Blues e Janis Project, já realizou apresentações e workshops em diferentes cidades do Brasil e da Argentina.

Jorge de Jesus (DJ Mono)

Atualmente, DJ Mono é responsável pelo projeto Soul Duetos. Antônio Valiente / Divulgação

Jorge de Jesus — ou DJ Mono — atua há mais de três décadas na produção cultural e musical em Caxias do Sul. Produziu bandas locais desde os anos 1980, trabalhou com importantes nomes do cenário regional e nacional, realizou shows com artistas como Celso Blues Boy, Los Hermanos e Mundo Livre S/A, e atualmente atua como DJ MONO, produtor cultural e videomaker. É idealizador do projeto Caxias Soul Duetos, responsável pela curadoria e produção de ações voltadas à música autoral, além de integrar a equipe do Bloco da Velha como DJ oficial do desfile de Carnaval.

— Não tenho uma fórmula mágica. O foco é entender qual é sua verdade: artes plásticas, dança, teatro ou música. Em todas as áreas existem ramificações. Na música, por exemplo, não existe apenas o palco para se apresentar, é necessário planejamento e estratégia, só ai já se emprega outros talentos do meio artístico e alguém vai ganhar um din din, não é? — brinca.

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