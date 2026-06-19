Atenção: Festa de São João na Estação Férrea é transferida; veja quando vai ocorrer

O evento não terá nenhuma alteração na programação. Tatiele Sperry / Divulgação

A Festa de São João que ocorreria neste sábado (20), na Estação Férrea, foi transferida em virtude do mau tempo previsto para o final de semana. A mudança de data busca garantir mais conforto e segurança ao público, aos artistas, expositores e equipes envolvidas, preservando a experiência planejada para o evento.

O evento não terá nenhuma alteração na programação. Estão mantidas todas as atrações musicais e artísticas, assim como as oficinas e manifestações culturais inspiradas nas tradições juninas. A nova data escolhida foi o próximo sábado, dia 27 de junho.

— Agradecemos a compreensão de todos, mas entendemos que o dia precisa ser convidativo, de sol para que possamos aproveitar ao máximo esta programação. E reforçar o convite para estarem lá no próximo sábado (27) — explica a organizadora Cali Troian.