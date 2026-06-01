Cultura e Lazer

Agende-se
Notícia

Artista visual Natalia Bianchi transforma a Galeria Gerd Bornheim em um espaço de imersão sensorial

"Cartografia em Baixa Luz: o que vibra sob a pele do mundo" reúne desenho, arte têxtil, projeção de imagens, escrita e sonoridade em uma investigação imersiva

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS