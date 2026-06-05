Após temporada na Itália, banda Dr. Robert retorna aos palcos de Caxias do Sul neste sábado

Cassiano Farina (E), Robledo Rock (C) e Diogo Farina formam a Dr. Robert, banda dedicada a tocar os clássicos do rock internacional e nacional

Depois de uma temporada de apresentações na Europa e de uma sequência de shows em eventos particulares, a banda Dr. Robert volta a se apresentar em Caxias do Sul neste sábado (6), na Bier Haus (Rua Tronca, 3068, Rio Branco). O show começa às 23h e os ingressos custam R$ 30, no local.