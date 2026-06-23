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Acadêmicos da UCS apresentam suas coleções durante a 48ª Maratona da Moda

Os desfiles ocorrem nesta quarta-feira (24) no UCS Teatro, em Caxias do Sul. A entrada é fraca

Augusto Martins

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