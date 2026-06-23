Acadêmicos da UCS apresentam suas coleções durante a 48ª Maratona da Moda

Neste ano, os desfiles da 48ª Maratona da Moda ocorrem no UCS Teatro, com entrada franca. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O fantástico mundo da imaginação e a dualidade humana são temas da 48ª Maratona da Moda da UCS que ocorre nesta quarta-feira (24), às 19h30min, no UCS Teatro. Os desfiles são abertos à comunidade com entrada franca.

Entre os destaques está a apresentação da coleção dos acadêmicos da disciplina de Laboratório de Criatividade. Com o tema Monstros, Bichos, Feras e Assombrações, os alunos participaram de um processo de investigação do imaginário do fantástico, do medo e do estanho como estímulo da potência criativa de cada um. A produção de cada peça foi feita individualmente.

Aluna da disciplina, Júlia Paim, relembra como foram os seis meses do processo de criação que envolveu etapas como pesquisa, desenho, modelagem e confecção dos looks:

— O projeto vai além da roupa e inclui toda a construção da narrativa visual, como fotografia, vídeo, trilha sonora e apresentação. No meu caso, trabalhei a partir da figura da deusa Hécate (divindade da mitologia grega associada à magia, à feitiçaria, à lua, aos mortos e às encruzilhadas) e da ideia de ressignificar uma personagem historicamente associada ao monstruoso e à bruxaria. Acho que o mais legal da maratona é justamente ver interpretações completamente diferentes surgindo a partir do mesmo ponto de partida — conta.

Os demais desfiles que podem ser acompanhados pelo público reunirão projetos acadêmicos e apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso que irão debater e refletir sobre a dualidade humana.

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Além disso, os seis alunos que no início de junho representaram a UCS no DFB Brasil 2026, o maior evento de moda autoral do Brasil e da América Latina, também vão exibir a sua coleção.

— A Maratona da Moda é fundamental porque dá visibilidade à produção criativa regional mostrando que aqui também é um polo importante de formação, pesquisa e inovação em moda. O evento revela talentos, aproxima universidade, comunidade e setor produtivo, e contribui para descentralizar o olhar sobre a moda, que muitas vezes fica restrito aos grandes centros — explica o coordenador do curso de Moda da UCS, Renan Isoton.

Estudante do curso de Moda, Aline Gallio destaca que essa etapa da produção das roupas e da concepção do desfile são muito importantes para a transição dos alunos para o mercado de profissionais da moda:

— O tema deste ano nos permitiu revisitar monstros do passado e trazer uma nova perspectiva para eles. No meu caso, conseguir idealizar e com as próprias mãos trazer um look completo com materiais inusitados, e com um tema que assustava a Aline criança. É gratificante ver que deu certo. É ótimo ter momentos com criações mais inusitadas e a Maratona nos dá essa liberdade e visibilidade para nosso trabalho como criadores na reta final do curso — conta, orgulhosa, Aline.

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