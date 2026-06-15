Abertas as inscrições para autores, editoras e livreiros participarem da 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para autores, editoras e livreiros interessados em participar da 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul . O evento será realizado de 2 a 18 de outubro, na Praça Dante Alighieri.

Para os autores que quiserem promover sessões de autógrafos durante o período da Feira, é preciso doar cinco exemplares da obra a ser autografada, que serão incorporados aos acervos do Sistema Municipal de Bibliotecas e disponibilizados ao público em geral. O autor também deve enviar uma imagem da capa do livro, em boa resolução para o e-mail amschio@caxias.rs.gov.br até o dia 24 de julho.