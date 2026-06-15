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Notícia

Abertas as inscrições para autores, editoras e livreiros participarem da 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Neste ano, o evento será realizado de 2 a 18 de outubro, na Praça Dante Alighieri

Gabriela Alves

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