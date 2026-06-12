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"A vida artística e cultural de Bento Gonçalves é muito intensa", diz Tonho Crocco, vocalista da Ultramen; veja a programação do último final de semana da ExpoBento

Celebrando 35 anos de carreira, a banda promete mesclar hits como "Dívida", "Peleia" e "Preserve", com singles recente como "A Rima" e "Na Crista da Onda"

Augusto Martins

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