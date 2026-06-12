"A vida artística e cultural de Bento Gonçalves é muito intensa", diz Tonho Crocco, vocalista da Ultramen; veja a programação do último final de semana da ExpoBento

Da esquerda para a direita, o grupo é formado por Leonardo Boff, Zé Darcy, Pedro Porto, DJ Anderson e Tonho Crocco. Zé Carlos Andrade / Divulgação

Os palcos da Fundaparque, em Bento Gonçalves, recebem neste último final de semana da 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho, artistas com repertórios que prometem agradar roqueiros, fãs de bandinhas, apaixonados por cosplay e música tradicionalista.

Entre os destaques da programação, a banda Ultramen se apresenta sábado (13), às 21h30min, no Palco Central. Os caras vão tocar sucessos que marcam os 35 anos carreira, com maior projeção a partir do segundo álbum Olelê (2000), com hits como Dívida, Peleia e Preserve, até os lançamentos mais recentes, como os singles A Rima e Na Crista da Onda.

Atualmente, o grupo é formado por Tonho Crocco (vocal), Pedro Porto (baixo), Leonardo Boff (teclado), DJ Anderson (scratches) e Zé Darcy (bateria).

Durante a carreira, a Ultramen se apresentou diversas vezes em Bento Gonçalves. As mais recentes no Festival Vale dos Vinhedos, em março deste ano, e na Rua Coberta, junto com a Comunidade Nin-Jitsu, em 2023.

Inclusive, o vocalista Tonho Crocco recordou que em uma das passagens da banda pela cidade, no início da carreira, foi expulso do hotel em que estava com os demais integrantes:

— Eu fui expulso de um hotel por chegar tarde fazendo barulho, fazendo bagunça num horário inadequado. Mas não vou dizer qual foi o hotel que eu fui expulso de Bento — conta aos risos.

Crocco também destaca que a intensa vida cultural e artística sempre criou um ambiente de acolhimento quando a banda passava pelos palcos da cidade em suas turnês.

— É muito bom tocar em Bento, não só porque há muitos músicos, mas porque a vida artística e cultural da cidade é muito intensa. A gente tem muitos amigos aí que são músicos e troca bastante figurinha com o pessoal da cena. O DJ Zonattão, do rap; o Will, que toca baixo com vários grupos; o Mauro Caldart, guitarrista que tocou com a Ultramen e já substituiu o nosso guitarrista em um show. Então é uma ligação cultural mesmo muito intensa. Esperamos todos lá em Bento, esse sábado — convoca Crocco.

Veja outros destaques da programação do último final de semana:

Sexta-feira (12), no Palco Central, às 21h30: Brilha Som

O grupo que é um dos mais conhecidos dos amantes das bandinhas. Brilha Som / Divulgação

Quando o assunto é bandinha, logo, vem o nome de várias na cabeça e com certeza uma delas é a Brilha Som. O grupo vêm ao Palco Central, na sexta-feira (12), às 21h30min, para transformar a Fundaparque num verdadeiro bailão com seus sucessos como Querida Amiga, Travesseiro Encharcado e Cama Vazia.

Sábado (13), no Palco Praça Gastronômica, às 11h: Trebbiano

Formada em janeiro de 2016, a banda surgiu com a proposta de unir diferentes vertentes musicais em composições instrumentais autorais. Expobento / Divulgação

O tango, jazz, soul e blues da banda instrumental Trebbiano chega ao Palco Praça Gastronômica, no sábado (13), às 11h. O grupo de Bento Gonçalves vai compartilhar com o público sons autorais como Soledad, La Valse de Mes Ports, Segundo Ato, Vines in Autumn e Mr. Martín Fierro, com releituras de clássicos como Por una Cabeza (Carlos Gardel e Alfredo Le Pera).

Sábado (13), no Palco Central, às 12h30min: Lucio Yanel

O violonista que nasceu na Argentina, mas escolheu Caxias do Sul para morar, é um dos destaques da programação em Bento. Expobento / Divulgação

O cancioneiro do pampa gaúcho e violonista, Lucio Yanel apresenta a suas milongas que misturam a música nativista com o folclore latino-americano no sábado (13), às 12h30min, no Palco Central.

Domingo (14), no Palco Cultural, às 13h30min: Campeonato de Cosplay

Os participantes devem se vestir de personagens da cultura geek. César Silvestro / Divulgação

A arte de reproduzir vestimentas e características físicas de personagens do mundo geek também são uma atração dessa edição da Expobento. Um campeonato para escolher os melhores cosplays vai rolar no domingo (14), no Palco Cultural, às 13h30min.

Domingo (14), no Palco Central, às 15h30min: Invernada CTG Laço Velho

O Centro de Tradições Gaúchas fica localizado em Bento Gonçalves. Expobento / Divulgação

A cultura gaúcha também tem espaço no evento com a performance da Invernada CTG Laço Velho que apresenta no domingo (14), às 15h30, no Palco Central, o melhor da dança tradicionalista.

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