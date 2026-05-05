Voz do DeFalla, Edu K se apresenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira com novo projeto roqueiro

Uma das vozes mais conhecidas do rock gaúcho, Edu K será atração nesta sexta-feira em Caxias do Sul. O cantor, conhecido como a voz das bandas DeFalla e Tenente Cascavel, sobe a Serra acompanhado da sua nova banda, a Rocks Off, para agitar o San Peter Music Hall (Av. Júlio de Castilhos, 1677, sede social do Clube Juvenil).
Ao apresentar o novo projeto, o vocalista destaca que a Rocks Off surge com a proposta de trazer um repertório que mistura versões de clássicos do rock nacional e internacional com sucessos de sua carreira, como "Popozuda Rock 'n' Roll", "Não Me Mande Flores" e "Amanda".
Com uma formação que traz ainda John Vito (guitarra), Vitor Lipp (baixo) e Leão (bateria), a banda irá reverenciar ídolos internacionais, como The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Ramones e Steppenwolf, além de referências do rock gaúcho, como TNT, Os Cascavelletes.
- Essa nova banda é uma celebração do rock clássico que escutei desde guri e que me formou desde os primórdios da tocação de horror. Vamos tocar todas as nossas preferidas dos anos 1960 e 1970, rock gaúcho e aquelas que todo mundo pede do DeFalla.
O show está marcado para as 21h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Hamburgueria Jaime Rocha ou na plataforma Uniticket a R$ 50 (+ R$ 5 de taxa na compra online). Na hora, o valor é de R$ 60.