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Voz do DeFalla, Edu K se apresenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira com novo projeto roqueiro

Cantor virá  acompanhado de sua banda, Rocks Off, para agitar a noite no San Peter Music Hall

Andrei Andrade

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