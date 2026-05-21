Show do Nenhum de Nós, neste sábado, marca a quadragésima apresentação da banda em Caxias do Sul

Uma das bandas gaúchas a alcançar maior projeção nacional, Nenhum de Nós está em turnê que revisita sucessos de seus 40 anos de carreira Raul Krebs / Divulgação

Empresário que acompanha o Nenhum de Nós desde o início, Tonho Meira tem registrado cada um dos 2.488 shows que os porto-alegrenses fizeram desde 1986. De sua planilha saiu a informação de que o show deste sábado, na All Need Master Hall, será o quadragésimo da banda em Caxias do Sul. Uma razão a mais para tornar especial o reencontro com alguns dos fãs que acompanham o grupo desde aquela primeira noite em um palco caxiense, no dia 26 de dezembro de 1987, no extinto Recreio Cruzeiro.

Um dos líderes mais carismáticos do pop rock gaúcho, o vocalista e compositor Thedy Corrêa guarda com carinho na memória as primeiras apresentações em Caxias, quando a banda ainda divulgava o álbum de estreia, intitulado Nenhum de Nós, que trouxe o primeiro hit, Camila Camila.

_ Lembro que aqueles primeiros shows aconteceram no Recreio Cruzeiro, que ficava lotado para assistir as novas bandas gaúchas. Era um misto de curiosidade do público com a inexperiência da banda, resultando em shows de alto nível de energia _ conta.

Ao longo das quatro décadas na estrada, o vínculo do Nenhum com o público caxiense foi sendo construído em diferentes cenários, sendo que alguns hoje restam apenas na lembrança, como o Teatro de Lona e as danceterias Quinta Estação e Blue Up. Ao longo do tempo, os porto-alegrenses também subiram a Serra para participar de edições da Festa da Uva, do Festival Música de Rua e do Aldeia Sesc. Para o guitarrista Veco Marques, algumas das melhores recordações caxienses incluem shows no UCS Teatro.

- Sempre gostei muito dos shows no teatro da UCS. É um dos locais onde nos sentimos mais à vontade. Normalmente arriscamos um pouco mais nesse tipo de ambiente, nos arranjos, no ineditismo de algumas canções e principalmente na dinâmica do show. Momentos acústicos, mudanças de andamento em algumas músicas, sempre com o intuito de surpreender os nossos fãs - comenta.

Registro de um dos shows da banda na extinta danceteria Blue Up, em julho de 2005 Daniela Xu / Agencia RBS

Deixando as recordações de lado, para este quadragésimo encontro com o público caxiense o quarteto (que em 2024 perdeu o quinto integrante, o acordeonista João Vicenti, vítima de câncer) promete subir ao palco com a mesma energia que entrega desde que eram jovens recém-saídos da adolescência, explorando cada canto do Estado antes de conquistar o Brasil com hits como O Astronauta de Mármore, Quando Te Vejo e Junho de 83.

_ Este ano vamos completar 40 anos de estrada, com muitas histórias pra contar e muita vontade de tocar as canções que marcaram a vida das pessoas e as nossas também. O show pretende ser uma espécie de apanhado dessa trajetória, com mais algumas surpresas _ antecipa Thedy Corrêa.

Sady Homrich, o baterista, projeta um reencontro à altura da conexão com a Serra:

_ Uma banda com essa trajetória tem obrigação de tocar as clássicas e as confirmadas, mas como nunca um show igual ao outro, podem também esperar surpresas. A gente vai a Caxias a fim de fazer uma grande noite, reencontrar amigos que sempre nos recebem de braços abertos e, mais uma vez, provar que o Nenhum de Nós tem um pedaço do coração em Caxias.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada, com valores entre R$ 40 (pista) e R$ 184 (mezanino open bar). Os portões abrem às 20h e o show está previsto para as 23h30min.

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