Show do cover de Michael Jackson está com poucos ingressos à venda em Caxias do Sul

No show, Rodrigo Teaser encarna o Rei do Pop Michael Jackson. Felipe Menezes / Divulgação

Em meio ao burburinho que Michael Jackson causa nos cinemas com a cinebiografia Michael, Caxias do Sul receberá um dos mais conhecidos intérpretes do Rei do Pop. No dia 15 de maio, Rodrigo Teaser se apresenta no UCS Teatro.

O show, marcado para 21h30min, promete embalar os fãs com hits como Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal e Beat It. O UCS Teatro, inclusive, deve estar lotado para apresentação, uma vez que os ingressos estão quase esgotados.

Os bilhetes ainda podem ser comprados pelo site Minha Entrada. No terceiro lote, eles partem de R$ 195,50 (preço de meia-entrada). Existe também a opção do ingresso solidário, mediante mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A realização é da Morphine Produções e a promoção é da Atlântida.

O show de Teaser já passou por mais de 200 cidades, oito países e quatro continentes. A produção traz também os icônicos figurinos e as coreografias marcantes de Michael Jackson.

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