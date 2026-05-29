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Show “Divas” celebra ícones femininos da música internacional em Caxias

Espetáculo apresentado pelo projeto Tríadi Música reúne sucessos de grandes vozes femininas como Whitney Houston, Adele, Lady Gaga e Elis Regina

Andrei Andrade

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