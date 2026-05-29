Show “Divas” celebra ícones femininos da música internacional em Caxias

Johnny Macedo (E), Paola Delazzeri e Jackson Macedo formam o projeto Tríadi Musical Eduardo Macagnan / Divulgação

O universo da música pop é feito não apenas de vozes marcantes, mas também de personalidades fortes e de artistas que superam todo tipo de adversidade para subir ao palco e encantar o público. Celebrar alguns destes símbolos que atravessam gerações é o objetivo do espetáculo “Divas”, que o projeto caxiense Tríadi Musica apresenta pela primeira vez neste sábado, às 19h30min, no UCS Teatro.

Tendo à frente a cantora Paola Delazzeri, o show irá homenagear algumas das principais vozes femininas da música internacional, apresentando sucessos que marcaram as carreiras de nomes como Whitney Houston, Beyoncé, Adele, Cyndi Lauper, Shania Twain, Lady Gaga e Elis Regina, entre outras.

- Todas elas são artistas que revolucionaram não só a maneira de cantar, mas também a forma de pensar o protagonismo feminino dentro da música. Nomes como Whitney Houston, Celine Dion, Tina Turner, Aretha Franklin representam gerações de cantoras que deixaram um legado muito forte, tanto pela potência vocal quanto pela presença e pela influência cultural que exerceram ao longo das décadas - destaca Paola.

A cantora, que nos últimos três anos se dedicou a um dos únicos tributos brasileiros à britânica Adele, destaca que a escolha por representar essas mulheres no palco também se dá pelo legado que cada uma construiu para além da qualidade artística:

_ Quando a gente mergulha na trajetória dessas artistas, percebe mulheres muito resilientes, dedicadas e excelentes no que fazem. Interpretar essas canções é um grande desafio, mas também uma honra, porque elas carregam muita técnica, emoção e personalidade. Além do entretenimento, o espetáculo também traz essa questão da inspiração e da referência, fazendo com que o público se identifique com essas histórias de vida e encontre nessas cantoras exemplos de força, talento e sensibilidade.

Acompanham Paola no palco os músicos Jackson Macedo (piano), Lucas Chini (contrabaixo) e Giovane Albarelo (bateria), além de Johnny Macedo (guitarra), que também assina os arranjos e a direção musical.

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