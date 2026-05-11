Sesc Caxias faz "troca-troca" de livros até o dia 29 

Ação começou nesta segunda-feira (11) e segue até o dia 29. Sesc Caxias do Sul / Divulgação

Se você gosta de ler e está em busca de novos títulos, o Sesc Caxias realiza, a partir desta segunda-feira (11), a primeira edição do ano do "troca-troca" de livros. A ação ocorre na biblioteca do Sesc, até o dia 29, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Os leitores interessados podem trocar um ou mais livros usados, em bom estado, por outros títulos, renovando sua estante pessoal.

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A biblioteca do Sesc tem espaços de leitura e estudos, além de serviços de empréstimo de livros, revistas, gibis e mangás. Para acessar os serviços de forma gratuita é necessário ter o Cartão Sesc/Senac em qualquer uma das categorias: comércio e serviços, empresários ou público geral.

Para mais informações entre em contato pelo telefone (54) 3209-8250 ou WhatsApp (54) 97400-6473.

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