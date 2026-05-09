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Rolês secretos e seletivos atraem jovens e agitam a noite caxiense

Além do perfil das festas, organizadas em espaços alternativos, muitos deles criados fora dos padrões de uma casa noturna, o desafio é descobrir quando e onde ocorrem, e como fazer para descolar um convite

Júlia Ribas

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