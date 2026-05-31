Reconhecido no mundo da tatuagem, artista de Caxias transforma esculturas em troféus para festivais em todo o país

As memórias de infância e, mais tarde, a carreira na tatuagem são fios condutores para o caxiense Ale Amorin na criação de esculturas em cerâmica e resina. Nos últimos anos, a beleza e a singularidades das peças alcançaram outros mercados: hoje, o artista é referência na produção de troféus para festivais de tatuagens em todo o Brasil.
Somente para este ano, a agenda contabiliza 15 eventos. Dentre eles, está o Caxias do Sul Tattoo Fest, cuja programação ocorre na próxima semana, de 5 a 7 de junho, nos pavilhões da Festa da Uva.
Para Amorin, o reconhecimento no meio foi alcançado de maneira natural e gradativa. A trajetória nas artes visuais iniciada na década de 1980 — com desenhos e pinturas — e a carreira como tatuador nos anos 1990 firmaram o chão para o que estava por vir.
Com a mudança no mercado das tattoos e o desejo de sanar uma angústia pessoal, Amorin decidiu se voltar para a criação das esculturas profissionais por volta de 2009.
— Chegou uma hora em que eu cansei e resolvi me perguntar o que me deixava feliz. E a escultura era uma coisa que que eu gostava desde criança. Resolvi mergulhar nela. Em 2011, por aí, o organizador de uma destas convenções viu meu trabalho e me perguntou se eu poderia fazer os troféus. Eu me questionei, porque queria que o meu trabalho transitasse em museus, mas eu também queria fazer dinheiro — recorda-se.
O aconselhamento com uma pessoa de confiança foi crucial para que Amorin decidisse transformar as obras de arte em itens de premiação de festivais:
— Em 2012, fiz para uns dois eventos. Até que em 2023 chegou a mais de 30. Como alguns são internacionais, muita coisa vai para fora. Hoje, tenho minhas peças em todos os continentes.
Inspirações
As peças criadas por Amorin remetem a aspectos como a morte, a finitude e a anatomia humana.
— Grande parte da minha inspiração vem dos meus heróis, lá dos anos 1990, de tatuadores. Mas, ao mesmo, tempo, embora eu tenha sido uma criança muito tranquila, desde a infância eu tenho essa simpatia pelo orgânico, por esse lado mais mórbido e decante. Lembro que o pai tinha uma chácara e eu ficava muito curioso quando via alguma ossada de animal. Se for ver, em todas as minhas peças tem alguma textura do osso — explica.
A peça que será entregue aos competidores do Caxias do Sul Tattoo Fest foi nomeada como Spiral Angel — ou, em português, anjo em espiral. O artista explica que a obra se difere do contexto usual. O rosto apresenta uma expressão mais serena, enquanto o tronco é embelezado com um coração — o ganhador poderá ligá-lo na tomada, transformando o troféu em uma luminária.
— Tentei explorar esse lado mais leve, voltado ao um estilo de hard surface (que remete ao conceito de "máquina humana" da obra) — detalha Amorin.
Festival terá tatuadores, música e cultura anime
A segunda edição do Caxias do Sul Tattoo Fest será realizada de sexta-feira (5) a domingo (7), no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Segundo os organizadores, são esperados cerca de 300 tatuadores e piercers de todo o país. Haverá ainda concursos, exposições, apresentações artísticas e mais de 60 lojas de artigos como roupas, barbearia, tabacaria, entre outros.
As atividades começam às 8h e estendem-se até as 23h59min. Paralelamente à programação principal, estão previstos o InkStars Metal Fest e o Caxias Anime Fest — este dedicado ao segmento geek.
Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60 (cada dia) ou combo para todas as datas por R$ 150. As entradas podem ser compradas neste site.