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Reconhecido no mundo da tatuagem, artista de Caxias transforma esculturas em troféus para festivais em todo o país

Ale Amorin assina a peça que será entregue aos vencedores do Caxias do Sul Tattoo Fest. O evento será nos Pavilhões, no próximo fim de semana

Alana Fernandes

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