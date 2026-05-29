Recital poético “Há Resquícios de Mar em Mim” estreia neste domingo, em Garibaldi

Simoni Giehl, Elvio Pizzi (E) e Gabriel Zuccoloto Ramos formam parceria em espetáculo que mistura nostalgia e poesia sob uma atmosfera musical Divulgação / Divulgação

O recital poético-musical “Há Resquícios de Mar em Mim” estreia neste domingo (31), às 18h, no Ecoa Centro Coletivo de Artes, em Garibaldi. A apresentação reúne a poeta Simoni Giehl e os músicos Elvio Pizzi e Gabriel Zuccoloto Ramos em uma proposta que mistura poesia, música e elementos cênicos para abordar temas como ancestralidade, memória e travessias. A entrada é gratuita.

Com roteiro e direção assinados por Simoni Giehl, o espetáculo é dividido em blocos temáticos que conectam histórias, afetos e heranças familiares, partindo dos poemas da autora para construir uma narrativa sobre lembranças e permanências. Em meio a isso, a música surge como elemento de ligação entre voz, silêncio e memória, enquanto a dramaturgia e a cenografia fazem referência metafórica a travessias por águas profundas.

No palco, Simoni divide a cena com Elvio Pizzi (violão) e Gabriel Zuccolotto Ramos (acordeon), para apresentar um repertório que reúne temas do cancioneiro italiano, como “Mérica, Mérica”, “Tornerò” e “Santa Lucia”, além de temas autorais do acordeonista, conhecido por ser o músico oficial dos passeios do trem turístico Maria Fumaça.