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Notícia

Recital poético “Há Resquícios de Mar em Mim” estreia neste domingo, em Garibaldi

Espetáculo reúne a poeta Simoni Giehl e os músicos Elvio Pizzi e Gabriel Zuccoloto Ramos, apresentando repertório autoral, italiano e brasileiro

Andrei Andrade

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